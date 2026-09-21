У Німеччині вимагають відставки Мерца через результати виборів: подробиці

У Німеччині вимагають відставки Мерца / © Getty Images

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Лідер ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Тіно Хрупалла закликав канцлера Фрідріха Мерца залишити посаду після розгромної поразки його політичної сили на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії.

Про це співголова «АдН» повідомив під час розмови з журналістами DW.

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«Альтернатива для Німеччини» вимагає відставки Мерца після поразки «ХДС» на виборах

За попередніми підрахунками, у Мекленбурзі-Передній Померанії «ХДС» отримує лише 4,9% голосів, через що ризикує взагалі опинитися поза місцевим парламентом.

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Водночас у Берліні партія Мерца фінішує другою, поступаючись ліводемократичній силі та лише незначно випереджаючи АдН.

«Це також нищівна поразка для Мерца на посаді канцлера. Я б очікував, що він зробить висновки з цієї катастрофи в Берліні й тут, у Мекленбурзі-Передній Померанії, та запропонує свою відставку. Цього очікували б громадяни, і цього заслуговує країна», — заявив Хрупалла.

Лідер ультраправих переконаний, що популярність його сили лише зростатиме через запит суспільства на реформи. Політик вірить, що входження АдН до складу уряду — лише питання часу.

Його партія святкує тріумф у Мекленбурзі-Передній Померанії та свої 38% голосів. Чинна очільниця земельного уряду Мануела Швезіґ разом із Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), як зауважив Хрупалла, втратили лідерство й перемістилися на друге місце з 35,4%.

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«І ми готові. Ми хочемо змін. Ми хочемо знову перевернути державу з голови на ноги», — додав Хрупалла.

Партія Мерца зазнала нищівної поразки на виборах

Нагадаємо, партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) під керівництвом канцлера ФРН Фрідріха Мерца зазнала поразки на виборах у землі Мекленбург — Передня Померанія.

Це стало вже третьою програною земельною виборчою кампанією для його політичної сили за останні два тижні. Сам Мерц назвав результат ХДС «катастрофою», проте наголосив, що партія наполегливо виборювала прихильність виборців.

Попри це, канцлер висловив готовність і далі виконувати свої обов’язки та рухати Німеччину вперед. Він упевнений, що країна здатна до змін, а успішна реалізація запланованих реформ не лише покращить суспільне життя, а й позитивно вплине на внутрішнє сприйняття держави та її міжнародний імідж.

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