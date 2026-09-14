Мерц попередив про вирішальні тижні у протистоянні з Росією: "Наслідки будуть безпрецедентними"

Мерц заявив про непохитність підтримки України / © Associated Press

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Німеччина докладе всіх зусиль задля продовження допомоги Україні у протистоянні російському вторгненню. Загалом загроза для всієї Європи зараз надзвичайно відверта, тож країни мають консолідувати зусилля.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на Європейському арктичному саміті у Фінляндії 14 вересня.

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Мерц заявив про вирішальні тижні протистояння з РФ

Політик підкреслив, що європейська спільнота наразі проходить крізь ключовий етап війни.

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«Я не хочу залишати жодних сумнівів у тому, що мій уряд робить усе можливе, щоб підтримати Україну в боротьбі проти цієї агресії… Я зроблю все можливе, щоб зберегти нашу підтримку та переконати людей, що це в наших інтересах», — заявив він.

Мерц також додав, що, найімовірніше, зараз ми бачимо вирішальні моменти, тижні чи місяці попереду в захисті свободи та миру Європи.

Водночас він визнає наявність внутрішніх дискусій і певних сумнівів щодо підтримки Києва як серед німецьких громадян, так і всередині ЄС загалом. Втім, під час кожного обговорення сторони знову усвідомлюють необхідність спільних дій для закінчення війни.

«Ми обговорюємо це. Ми знову і знову доходимо тих самих висновків: тепер ми повинні стояти, доки ця жахлива війна не закінчиться. Якщо Росія досягне успіху, це матиме непередбачувані та безпрецедентні наслідки для всіх нас, включно з Німеччиною. І саме тому я тут твердо, чітко стою і не бажаю відступати ні на сантиметр. Зараз наш історичний обов’язок — зробити все можливе, щоб допомогти цій країні зберегти мир і свободу в Європі», — заявив канцлер ФРН.

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Рютте про підтримку України та атаку РФ на потяг

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте жорстко засудив російський обстріл пасажирського потяга в Україні поблизу кордону з Польщею. Під час пресконференції 14 вересня у штаб-квартирі Альянсу він заявив, що ця атака на цивільну інфраструктуру демонструє безвихідь і відчайдушність дій Кремля на тлі труднощів Росії у війні.

Рютте наголосив, що Володимир Путін помиляється, якщо вважає, що такими агресивними й небезпечними кроками поблизу території НАТО зможе підірвати єдність союзників чи перешкодити допомозі. Відповіддю Альянсу стане лише посилення підтримки України, щоб вона мала все необхідне для власного захисту.

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