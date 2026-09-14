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Мерц попередив про вирішальні тижні у протистоянні з Росією: "Наслідки будуть безпрецедентними"
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Берлін докладе всіх зусиль для продовження підтримки України. Він також попередив про надзвичайно серйозні наслідки можливої перемоги Росії для Європи.
Німеччина докладе всіх зусиль задля продовження допомоги Україні у протистоянні російському вторгненню. Загалом загроза для всієї Європи зараз надзвичайно відверта, тож країни мають консолідувати зусилля.
Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на Європейському арктичному саміті у Фінляндії 14 вересня.
Мерц заявив про вирішальні тижні протистояння з РФ
Політик підкреслив, що європейська спільнота наразі проходить крізь ключовий етап війни.
«Я не хочу залишати жодних сумнівів у тому, що мій уряд робить усе можливе, щоб підтримати Україну в боротьбі проти цієї агресії… Я зроблю все можливе, щоб зберегти нашу підтримку та переконати людей, що це в наших інтересах», — заявив він.
Мерц також додав, що, найімовірніше, зараз ми бачимо вирішальні моменти, тижні чи місяці попереду в захисті свободи та миру Європи.
Водночас він визнає наявність внутрішніх дискусій і певних сумнівів щодо підтримки Києва як серед німецьких громадян, так і всередині ЄС загалом. Втім, під час кожного обговорення сторони знову усвідомлюють необхідність спільних дій для закінчення війни.
«Ми обговорюємо це. Ми знову і знову доходимо тих самих висновків: тепер ми повинні стояти, доки ця жахлива війна не закінчиться. Якщо Росія досягне успіху, це матиме непередбачувані та безпрецедентні наслідки для всіх нас, включно з Німеччиною. І саме тому я тут твердо, чітко стою і не бажаю відступати ні на сантиметр. Зараз наш історичний обов’язок — зробити все можливе, щоб допомогти цій країні зберегти мир і свободу в Європі», — заявив канцлер ФРН.
Рютте про підтримку України та атаку РФ на потяг
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте жорстко засудив російський обстріл пасажирського потяга в Україні поблизу кордону з Польщею. Під час пресконференції 14 вересня у штаб-квартирі Альянсу він заявив, що ця атака на цивільну інфраструктуру демонструє безвихідь і відчайдушність дій Кремля на тлі труднощів Росії у війні.
Рютте наголосив, що Володимир Путін помиляється, якщо вважає, що такими агресивними й небезпечними кроками поблизу території НАТО зможе підірвати єдність союзників чи перешкодити допомозі. Відповіддю Альянсу стане лише посилення підтримки України, щоб вона мала все необхідне для власного захисту.