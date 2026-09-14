Навіщо люди сиплять борошно просто на землю: відповідь експерта вас здивує

Чи можна сипати борошно на город / © ТСН

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Ним злегка присипають землю на грядках, сподіваючись покращити стан ґрунту, а іноді — навіть позбутися шкідників. На перший погляд така порада може здатися дивною, проте певний сенс у неї є.

В The Spruce розповіли, навіщо сипати борошно на город, яку користь воно може принести ґрунту та чому переборщувати з таким «підживленням» точно не варто.

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Навіщо сипати борошно на город

Одне з найцікавіших застосувань борошна — не безпосереднє підживлення рослин, а підтримка мікроорганізмів, які живуть у ґрунті.

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Борошно містить вуглеводи, які можуть стати джерелом енергії для ґрунтових мікроорганізмів. Своєю чергою, вони беруть участь у розкладанні компосту та іншої органіки.

Ландшафтна експертка Кейт Шнайдер пояснює, що тонкий шар борошна можна розглядати як своєрідну поживну добавку для корисних мікроорганізмів у землі.

Водночас результат залежить від того, яке саме борошно використовувати. Найчастіше для ґрунту застосовують три види — пшеничне, рисове та кукурудзяне.

Яке борошно краще використовувати для ґрунту

Пшеничне борошно розкладається досить швидко, тому мікроорганізми швидше отримують доступне джерело енергії. Експертка порівнює його дію зі своєрідним «передтренувальним напоєм» для ґрунтової мікрофлори.

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Рисове борошно діє повільніше. Воно може забезпечувати мікроорганізми поживою протягом тривалішого часу. Такий варіант особливо цікавий для овочевих грядок, ділянок для вирощування розсади та виснаженого ґрунту.

Кукурудзяне борошно розкладається ще повільніше, а тому може бути довготривалішим джерелом поживи для ґрунтових мікроорганізмів.

Тож різниця полягає насамперед у швидкості розкладання: якщо пшеничне борошно дає відносно швидкий ефект, рисове та кукурудзяне працюють поступовіше.

Чи допомагає борошно від шкідників

Ще одна популярна порада — використовувати борошно проти попелиці та павутинного кліща. Вважається, що дрібні частинки борошна можуть прилипати до тіла комах і ускладнювати їхнє пересування та живлення.

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Іноді борошно також радять змішувати з водою та милом і використовувати отриману суміш як спрей.

Однак покладатися на цей спосіб як на ефективний засіб боротьби зі шкідниками не варто. За словами Кейт Шнайдер, хоча деякі городники повідомляють про позитивний результат, вона не вважає борошно найкращим засобом проти комах.

Тому значно логічніше розглядати його насамперед як добавку для ґрунту, а не як заміну перевіреним методам боротьби зі шкідниками.

Як правильно сипати борошно на город

У цьому випадку правило «чим більше, тим краще» не працює. Надлишок борошна здатний створити більше проблем, ніж користі.

Не варто висипати його купами або закопувати глибоко в землю. Корисним аеробним мікроорганізмам необхідний кисень, а товстий шар борошна може погіршувати доступ повітря та сповільнювати процес розкладання.

Крім того, велика кількість продукту може привабити небажаних комах та інших шкідників.

Натомість експертка радить лише злегка припорошувати поверхню ґрунту тонким і рівномірним шаром, після чого добре поливати землю. Робити це можна раз на кілька тижнів, не допускаючи утворення грудок і товстого шару.

Що ще з кухні можна використати на городі

Борошно — далеко не єдиний продукт, якому городники знаходять незвичайне застосування.

Наприклад, свіжий часник використовують як натуральний засіб для відлякування мурах. Ще один відомий домашній засіб — харчова сода в поєднанні з цукровою пудрою, яку застосовують проти мурах і тарганів.

Запах і дим від тління кавової гущі іноді використовують для відлякування літаючих комах.

Також із води та рідкого кастильського мила без ароматизаторів і сторонніх добавок можна приготувати мильний розчин проти деяких шкідників. Звичайний засіб для миття посуду для цього краще не використовувати.

FAQ

Чи можна сипати борошно на город?

Так, невелику кількість борошна можна рівномірно розсипати по поверхні ґрунту. Воно містить вуглеводи, які можуть бути джерелом енергії для ґрунтових мікроорганізмів. Борошно слід наносити дуже тонким шаром, не залишаючи куп і грудок, а після цього полити землю.

Чи можна використовувати борошно як добриво для рослин?

Борошно краще вважати не повноцінним добривом, а додатковим джерелом поживи для ґрунтових мікроорганізмів. Воно не замінює збалансованого підживлення рослин, оскільки не забезпечує їх усім комплексом необхідних поживних речовин. Для ґрунту можна використовувати невелику кількість пшеничного, рисового або кукурудзяного борошна.

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