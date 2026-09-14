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Він у смокінгу, вона — у сукні кольору електрик: Сильвестр Сталлоне з дружиною сходив на побачення
Папараці сфотографували подружжя у красивих образах під час вечірнього виходу в Нью-Йорку.
Сильвестр Сталлоне та його дружина Дженніфер Флавін потрапили до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Подружжя зупинилося перед фотографами й разом позувало з усмішками на тлі вечірнього міста.
58-річна Дженніфер мала ефектний вигляд у довгій сукні кольору електрик. Вбрання було без бретельок, мало лаконічний прямий крій і вільну спідницю до підлоги.
Аутфіт Флавін доповнила чорним лакованим клатчем з фактурною поверхнею. Її волосся було укладене об’ємними хвилями, а в макіяжі вона підкреслила очі, додала рожеві рум’яна та помаду ніжного відтінку.
80-річний Сильвестр Сталлоне обрав для виходу класичний чорний смокінг. На ньому були двобортний піджак з широкими атласними лацканами, чорні штани, біла сорочка і краватка-метелик. Завершували його елегантний образ чорні лаковані туфлі.
Нагадаємо, вийшов локалізований трейлер байопіку «Я — Роккі», який розповідає про молодого Сталлоне та створення культової спортивної драми «Роккі».
У фільмі покажуть, як нікому не відомий актор написав сценарій про боксера-аутсайдера й відмовився продавати його голлівудським продюсерам, якщо його самого не затвердять на головну роль. Молодого Сильвестра Сталлоне зіграв Ентоні Іпполіто, а режисером картини став Пітер Фарреллі.
Байопік «Я — Роккі» вийде в український прокат 19 листопада 2026 року — до 50-річчя прем’єри оригінального «Роккі».