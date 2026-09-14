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- Шоу-бізнес
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У тренчі і пом’ятих штанях: Шерон Стоун підвело вбрання на фешнпоказі у Нью-Йорку
68-річна акторка стала гостею нью-йоркського Тижня моди.
Шерон Стоун відвідала показ колекції COS весна/літо 2027, що відбувся у межах Тижня моди в Нью-Йорку.
Зірка постала там у шовковій молочній блузці з високою горловиною та м’яким драпуванням, а також у молочних широких штанях із завищеною талією, які були трішки помятими.
На плечі Шерон накинула довгий бежевий тренч класичного крою з великими темними ґудзиками і картатим подолом з внутрішнього боку. Він також був помітно пом’ятий.
Стоун доповнила лук чорними шкіряними гостроносими чоботами на підборах і шкіряним клатчем-конвертом. Із прикрас вона обрала перлинні сережки, одна з яких нагадувала витончений каф.
У неї було акуратне укладання і макіяж із підкресленими чорним олівцем очима і помадою ягідного відтінку.
Нагадаємо, Шерон Стоун повернулася на подіум після 30-річної перерви. На подіумі показу бренду Vetements у Парижі вона продефілювала в ефектному чорно-білому ансамблі.