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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У тренчі і пом’ятих штанях: Шерон Стоун підвело вбрання на фешнпоказі у Нью-Йорку

68-річна акторка стала гостею нью-йоркського Тижня моди.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Шерон Стоун

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун відвідала показ колекції COS весна/літо 2027, що відбувся у межах Тижня моди в Нью-Йорку.

Зірка постала там у шовковій молочній блузці з високою горловиною та м’яким драпуванням, а також у молочних широких штанях із завищеною талією, які були трішки помятими.

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

На плечі Шерон накинула довгий бежевий тренч класичного крою з великими темними ґудзиками і картатим подолом з внутрішнього боку. Він також був помітно пом’ятий.

Стоун доповнила лук чорними шкіряними гостроносими чоботами на підборах і шкіряним клатчем-конвертом. Із прикрас вона обрала перлинні сережки, одна з яких нагадувала витончений каф.

У неї було акуратне укладання і макіяж із підкресленими чорним олівцем очима і помадою ягідного відтінку.

Нагадаємо, Шерон Стоун повернулася на подіум після 30-річної перерви. На подіумі показу бренду Vetements у Парижі вона продефілювала в ефектному чорно-білому ансамблі.

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