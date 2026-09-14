Звичайний город приховував давню таємницю: сенсаційні розкопки на Тернопільщині

Розкопки у селищі Гусятин

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На приватному городі у селищі Гусятин на Тернопільщині археологи розкопали фундамент житла трипільської культури. Науковці припускають, що знахідка може бути частиною більшого поселення площею близько одного гектара.

Про це розповів лектор-екскурсовод Гусятинського краєзнавчого музею Тарас Василик в коментарі ZAXID.NET.

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Знахідку виявили ще минулого року, однак повноцінні розкопки археологи розпочали лише тепер. Поки що вдалося дослідити фундамент одного житла.

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За словами Василика, щоб встановити точну кількість жител на ділянці, необхідна геомагнітна розвідка ґрунту, однак наразі на неї немає коштів.

Фундамент житла.

Цікаво, що господарі ділянки роками знаходили під час роботи на городі фрагменти трипільської кераміки та передавали їх до місцевого музею.

«Це були глиняні шматки глечиків різної форми. Примітно, що постійно це були фрагменти з традиційним для трипільської культури орнаментом. З цього одного городу ми склали колекцію експонатів та показуємо її в музеї», — розповів Василик.

Саме ці знахідки й стали підставою для детальнішого дослідження ділянки та залучення археологів зі Львова.

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Що археологи сподіваються знайти далі

На місці працює команда Інституту українознавства ім. Крип’якевича НАН України під керівництвом старшої наукової співробітниці Яни Яковишиної.

За її словами, зараз триває перший етап розвідкових робіт. Межі поселення поки що невідомі, однак його приблизна площа може становити близько одного гектара.

«Далі ми повністю розкриємо житла і будемо їх досліджувати. Сподіваюся, що там знайдемо інтер’єрні елементи. Але це вже будуть роботи навесні наступного року, так само як і геомагнітна розвідка», — розповіла археологиня.

Науковці припускають, що поселення могло розташовуватися на ділянці над річкою Збруч. Місце з трьох боків захищене урвищами та схилами, а доступ до нього можливий лише з одного боку мису.

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Археологи також сподіваються знайти на вході до поселення оборонний рів.

Трипільська культура існувала у VI–III тисячоліттях до нашої ери на території сучасних України, Молдови та Румунії. Вона відома великими поселеннями, розписною керамікою та розвиненим землеробством.

Раніше повідомлялось, що під час огляду пам’ятки трипільської культури біля села Мединя, що на Івано-Франківщині, науковці виявили чимало артефактів, вік яких перевищує п’ять тисячоліть. Їх знайшли на розораному полі в урочищах Лази та Чумали.

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