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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Прикарпатті археологи натрапили на артефакти віком понад 5 тисяч років: що саме знайшли (фото)

Поблизу Галича виявили трипільські артефакти віком понад 5 тисяч років.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Трипільські артефакти віком понад 5 тисяч років. Фото: Національний заповідник «Давній Галич»

Трипільські артефакти віком понад 5 тисяч років. Фото: Національний заповідник «Давній Галич» / © соцмережі

Під час огляду пам’ятки трипільської культури біля села Мединя, що на Івано-Франківщині, науковці виявили чимало артефактів, вік яких перевищує п’ять тисячоліть. Знахідки знайшли на розораному полі в урочищах Лази та Чумали.

Про це повідомляє Національний заповідник «Давній Галич» на своїй сторінці у Facebook.

У дослідженні взяли участь кандидат історичних наук Тарас Ткачук, Ігор Креховецький, Андрій Фіголь, Надія Мельник, а також працівник Заповідника, реставратор художньо-реставраційного сектору Володимир Пікуляк. Фахівці оглядали стан пам’ятки на території, де засіяні гречка та соя, і на поверхні ґрунту виявили історичні предмети.

«Дослідники, кандидат історичних наук Тарас Ткачук, Ігор Креховецький, Андрій Фіголь, Надія Мельник та місцевий житель с. Мединя, працівник Заповідника, реставратор художньо-реставраційного сектору Володимр Пікуляк оглянули стан збереження пам’ятки трипільської культури та виявили на поверхні розораного поля, засіяного гречкою та соєю, цікаві артефакти, що датуються понад п’ятьма тисячами років тому», — зазначається у повідомленні.

Трипільські артефакти віком понад 5 тисяч років. Фото: Національний заповідник «Давній Галич»

Трипільські артефакти віком понад 5 тисяч років. Фото: Національний заповідник «Давній Галич»

Серед знайдених предметів — крем’яні відбійники та сколи, фрагменти кераміки, а також два уламки сокири з опоки. Археологічна розвідка проводилася на високій надзаплавній терасі правого берега річки Лімниця. За оцінкою науковців, ці об’єкти є важливими для вивчення минулого регіону.

Трипільські артефакти віком понад 5 тисяч років. Фото: Національний заповідник «Давній Галич»

Трипільські артефакти віком понад 5 тисяч років. Фото: Національний заповідник «Давній Галич»

«Кожна така знахідка — це ще одна частинка великої історії нашого краю, яка допомагає краще зрозуміти життя давніх мешканців Верхнього Подністров’я», — наголосили у заповіднику «Давній Галич».

Трипільські артефакти віком понад 5 тисяч років. Фото: Національний заповідник «Давній Галич»

Трипільські артефакти віком понад 5 тисяч років. Фото: Національний заповідник «Давній Галич»

Трипільські артефакти віком понад 5 тисяч років. Фото: Національний заповідник «Давній Галич»

Трипільські артефакти віком понад 5 тисяч років. Фото: Національний заповідник «Давній Галич»

Нагадаємо, мамонтова печера у штаті Кентуккі вважається найдовшою відомою печерною системою на Землі. Її задокументовані ходи простягаються приблизно на 686 кілометрів, а дослідники припускають, що частина підземної мережі досі залишається невідкритою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
251
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