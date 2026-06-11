Висловлювалися припущення, що піраміда Гунунг Паданг в Індонезії була побудована 25 000 років тому / © Associated Press

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Гігантська підземна піраміда, захована під схилом пагорба в Індонезії, набагато старша за Стоунхендж чи піраміди Гізи і може скласти конкуренцію найдавнішим мегалітичним спорудам, коли-небудь збудованим руками людини.

Про це пише видання Dailygalaxy.

Всебічний аналіз Гунунг Паданг, що означає «гора просвітлення» місцевою мовою, тепер переконливо свідчить про те, що давня цивілізація «ретельно виліпила» природний пагорб з лави в ядро пірамідальної споруди давним-давно.

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Перше радіовуглецеве датування цього місця вказує на те, що початкове будівництво почалося десь в останній льодовиковий період, понад за 16 000 років до нашої ери і, можливо, навіть 25 000 років тому.

Саме ця ідея викликала настільки широке обговорення даного твердження. Якби люди дійсно сформували гору Гунунг Паданг 25 000 років тому, це відсунуло б монументальне будівництво набагато далі в минуле, ніж допускає прийнята хронологія.

Радіовуглецеве датування може показати вік органічного матеріалу, але воно не доводить автоматично, коли був побудований пам’ятник. Ґрунт під спорудою може бути набагато старшим за саму споруду. У даному випадку критики стверджували, що старі зразки ґрунту не містять явних ознак людської діяльності, таких як деревне вугілля, фрагменти кісток, інструменти або інші артефакти.

Білл Фарлі, археолог з Університету штату Південний Коннектикут, також розкритикував цю інтерпретацію. Проблема, якщо говорити простими словами, полягає в тому, що стара земля — це не те саме, що стара архітектура. Щоб показати, що похований шар був побудований людьми, дослідникам зазвичай потрібні переконливі докази роботи, заселення або будівництва, яких у даному випадку не спостерігалося.

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Нагадаємо, альтернативні дослідники поставили під сумнів офіційну історію Великої піраміди в Гізі. Вони стверджують, що споруда може бути набагато давнішою, ніж вважають єгиптологи.

Науковці посилаються на численні археологічні докази. Зокрема, йдеться про написи, залишені робітничими бригадами, дані про видобуток вапнякових блоків поблизу місця будівництва, а також свідчення транспортування матеріалів Нілом. Єгиптологи також вважають, що для зведення піраміди використовували пандуси, скоординовану працю та інженерні знання того часу.

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