Коли Україна може стати членом ЄС: Мерц ошелешив заявою

Коли Україна може стати членом ЄС / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна у віддаленій перспективі стане членом ЄС. За його словами, Німеччина продовжить підтримувати Україну.

Про це Мерц зазначив під час виступу в Бундестазі.

Україна у віддаленій перспективі стане членом ЄС: заява Мерца

Канцлер Німеччини заявив, що з 2022 року Україна досягла помітного прогресу у питанні реформ, а тому у довгостроковій перспективі стане членом ЄС.

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«Саме тому кілька днів тому я запропонував надати Україні асоційоване членство в ЄС. Воно означало б регулярну участь України в засіданнях Ради ЄС та зустрічах рад профільних міністрів. Український комісар, поки без портфоліо та права голосу, став би обличчям Києва в Брюсселі», — повідомив Мерц.

Це дало б можливість українським депутатам брати участь у консультаціях Європарламенту без права голосу.

Канцлер додав, що це б дозволило якнайшвидше інтегрувати Україну в політичні сфери в ЄС з суворим урахуванням критеріїв та правил.

«Нашою метою для України залишається справедливий і довгостроковий мир, який враховує і наші інтереси у сфері безпеки. Задля цього і з цієї причини ми підтримуємо Україну сьогодні і робитимемо це завтра, поки це буде необхідно», — додав Фрідріх Мерц.

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Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Мерца щодо асоційованого членства в ЄС.

Вступ України до ЄС: останні новини

Нагадаємо, у межах технічних консультацій щодо вступу України до Євросоюзу сторонам вдалося погодити 10 із 11 вимог Угорщини. Неприйнятим залишилося питання представництва національних меншин у Верховній Раді, яке наразі винесли за дужки, що дозволило Будапешту погодитися на відкриття першого кластера переговорів.

Для розв’язання цієї проблеми, яка може знову постати під час обговорення прав людини, сторони вирішили звернутися по роз’яснення до Ради Європи та ОБСЄ.

Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на власні джерела, за прикладом Угорщини свої вимоги щодо забезпечення освітніх прав нацменшин та розвитку болгарської мови планує висунути й Болгарія.

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Тим часом посли ЄС збираються погодити спільну переговорну позицію та затвердити список проміжних і кінцевих вимог щодо першого кластера переговорів про вступ України до ЄС.

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