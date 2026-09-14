Ультиматум Зеленського не допоміг: атаки дронів по заходу України забезпечували ретранслятори в Білорусі

Мінськ знову надає ретранслятори для ударів РФ по заходу України / © ТСН.ua

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Польоти російських дронів під час нещодавньої масованої атаки по Рівненській, Волинській і Львівській областях забезпечували ретранслятори з території Білорусі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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«Білорусь не припиняє підтримувати країну-агресорку, бо навіть ці повітряні удари по Рівненській, Волинській та Львівській областях — усе це забезпечувалося також фактично її з території», — сказав речник ДПСУ.

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За його словами, повітряні засоби, які запускала Росія, підживлювалися сигналом через ретранслятори на території Білорусі.

Водночас Демченко запевнив, що українські прикордонники не фіксують нарощування ударних угруповань РФ безпосередньо біля кордону на території Білорусі.

«Хоча ми й не фіксуємо, як і раніше, нарощення там якихось ударних угруповань поруч із нашим кордоном, у безпосередній близькості на території Білорусі, але загалом загроза звідти — вона й далі існує. Білорусь забезпечує Росії можливість ударів по нашій території», — уточнив речник прикордонників.

Нагадаємо, що ще 19 червня Володимир Зеленський висував ультиматум Олександрові Лукашенку. Він вимагав негайно припинити допомогу Росії в коригуванні ударів по українських містах. Йшлося про чотири такі ретранслятори в Білорусі, а саме в Гомельській і Брестській областях.

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На виконання умов білоруському режиму Зеленський тоді, в червні, давав рівно один тиждень.

Днями стало відомо, що Росія знову розгорнула ретранслятори в Білорусі та використовує їх для ударів по Україні.

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