Група з озброєними людьми прорвалася з Білорусі до Латвії: що сталося на кордоні

Кордон

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На кордоні Латвії з Білоруссю сталася чергова провокація: група щонайменше з 20 мігрантів у супроводі озброєних чоловіків у масках незаконно потрапила на латвійську територію.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Національні збройні сили Латвії.

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За даними латвійських військових, озброєні супроводжувачі підштовхували мігрантів у напрямку кордону та погрожували військовослужбовцям. У Ризі наголошують, що переміщення групи з території Білорусі було організоване цілеспрямовано.

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Через кілька годин групі вдалося перетнути державний кордон. Після цього було пошкоджено розподільчий щит та викрадено камери відеоспостереження.

У Національних збройних силах Латвії заявили, що цей випадок відрізнявся від попередніх спроб незаконного перетину кордону особливо агресивною та демонстративною поведінкою супроводжувачів.

Латвійські військові розцінюють нелегальну міграцію з білоруського боку як інструмент тиску не лише на Латвію, а й на зовнішній кордон ЄС та НАТО. Раніше латвійські Збройні сили вже заявляли про зафіксовані випадки участі білоруських силових структур у спрямуванні мігрантів до кордону.

Влада Білорусі інцидент наразі не коментувала. Радіо Свобода зазначає, що незалежно перевірити повідомлені латвійською стороною дані не вдалося.

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Від початку 2026 року на латвійсько-білоруському кордоні затримали вже близько 9,5 тисячі нелегальних мігрантів. Латвія продовжила режим посиленої охорони кордону з Білоруссю до кінця року.

Нагадаємо, що раніше у Латвії викрили шпигунів РФ

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