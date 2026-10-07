Новий викид сонячної плазми цього тижня може досягти Землі та посилити північне сяйво

Сонячна плазма / © twitter.com

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На Сонці 6 жовтня стався спалах класу M1.4, який виник в активній області AR4549. За попередніми спостереженнями, він міг спричинити корональний викид маси — величезну хмару намагніченої плазми, частина якої може рухатися у бік Землі.

Особливу увагу науковців привернуло розташування активної області: AR4549 перебуває поблизу центру тієї частини Сонця, яка повернута до Землі. На ранніх зображеннях також зафіксували масштабне корональне затемнення — ознаку того, що сонячна речовина була викинута у космос.

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Втім, точна швидкість, напрямок руху та ймовірний час прибуття викиду поки що остаточно не визначені.

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Космічний фізик і фотограф полярного сяйва Вінсент Ледвіна зазначив, що перші дані виглядають перспективно, однак для точних прогнозів потрібно більше інформації.

Якщо значна частина коронального викиду буде спрямована до Землі, це може спричинити геомагнітну бурю. У такому разі північне сяйво здатне поширитися на нижчі широти, ніж зазвичай. Наскільки потужним буде явище, залежатиме також від орієнтації магнітного поля плазми під час її зіткнення з магнітосферою Землі.

Крім того, активна область AR4549 за кілька годин після першого спалаху породила ще один — класу M1.9. Разом з іншою активною областю AR4545 вона зараз повернута до Землі, тому в найближчі дні можливі нові спалахи та викиди. Посилення геомагнітної активності також прогнозують приблизно на 11 жовтня через потоки швидкого сонячного вітру.

Нагадаємо, невдовзі авіакомпаніям доведеться змінювати режим роботи та розклад рейсів через загрозу з космосу. Екстремальні сонячні бурі можуть змусити змінювати маршрути або навіть повністю скасовувати польоти через серйозні ризики як для здоров’я пасажирів, так і для бортової електроніки літаків.

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