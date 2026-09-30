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Землю накриє магнітна буря: вчені попередили про небезпечну дату
Після кількох днів геомагнітного затишшя ситуація може змінитися. Вже 2 жовтня вчені прогнозують магнітну бурю рівня G1.
Вже 2 жовтня Землю може накрити магнітна буря. Причиною стане вплив викиду корональної маси, який стався на Сонці 28 вересня.
Про це повідомляє Британська геологічна служба.
Удень 28 вересня за всесвітнім часом на Сонці стався викид великого філамента, який супроводжувався викидом корональної маси (CME) у формі часткового гало. За розрахунками фахівців, CME може досягти Землі приблизно 2 жовтня та спричинити збурення магнітного поля планети.
Саме цього дня геомагнітна активність може посилитися до рівня бурі G1. Водночас до 1 жовтня фахівці очікують переважно спокійну геомагнітну ситуацію.
Зазначимо, G1 — це найнижчий рівень геомагнітної бурі за п’ятибальною шкалою NOAA. Він відповідає індексу Kp 5. За такого рівня можливі слабкі коливання в енергосистемах та незначний вплив на роботу супутників.