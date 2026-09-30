Росія втратила один із ключових бомбардувальників Ту-95: чому він особливо важливий для Кремля

Бомбардувальник Ту-95

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Росія втратила стратегічний бомбардувальник Ту-95, здатний нести ядерне озброєння та запускати далекобійні крилаті ракети. Літак розбився під час навчально-тренувального польоту в Амурській області РФ, загинули шестеро членів екіпажу.

Про це пише Business Insider із посиланням на Міноборони РФ та російські державні медіа.

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За російською версією, Ту-95 здійснив аварійну посадку поблизу Красноярово після зльоту з авіабази «Українка». На борту перебували семеро військових. Шестеро загинули, ще одного члена екіпажу госпіталізували.

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У російському Міноборони стверджують, що літак виконував навчальний політ без боєприпасів, а екіпаж нібито намагався відвести машину від житлових будинків.

Чому втрата Ту-95 важлива для Росії

Ту-95МС є одним із ключових елементів російської стратегічної авіації та повітряної складової ядерних сил. Літак може нести до 16 ядерних або звичайних ракет.

Під час війни проти України Росія регулярно використовує Ту-95 для запуску крилатих ракет Х-101 та Х-555 із районів, розташованих далеко від лінії фронту.

За даними, наведеними Business Insider, на озброєнні Росії може залишатися близько 47 Ту-95МС. Водночас українська розвідка у серпні оцінювала кількість реально придатних до виконання бойових завдань машин лише у 37–38.

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Особливість цих літаків у тому, що Росія вже не може просто замінити втрачений бомбардувальник новим. Виробничі потужності для Ту-95 були демонтовані ще у 1990-х роках після розпаду Радянського Союзу.

Через це кожна безповоротна втрата такого літака скорочує російський парк стратегічної авіації.

Ту-95 вже ставали цілями України

Нова втрата сталася більш ніж через рік після української операції «Павутина» у червні 2025 року. Тоді безпілотники атакували російські авіабази, де перебувала стратегічна авіація.

За різними оцінками, внаслідок операції могли бути пошкоджені сім-вісім Ту-95.

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Україна також заявляла про ураження стратегічних бомбардувальників Ту-160. Водночас супутникові знімки, як зазначає Business Insider, свідчили, що один або два такі літаки зазнали пошкоджень, які могли бути відремонтовані.

Які стратегічні бомбардувальники ще має РФ

Окрім Ту-95, Росія має близько 18 важчих і сучасніших надзвукових бомбардувальників Ту-160. На відміну від Ту-95, Москва намагається продовжувати їхнє виробництво.

Втім, темпи залишаються низькими. За даними видання, Росія здатна вводити в експлуатацію приблизно один-два такі літаки на рік, а виробництво ускладнюють санкції та проблеми з доступом до високотехнологічних компонентів.

Українські OSINT-аналітики також оцінюють, що значна частина російських Ту-160 перебуває на технічному обслуговуванні або модернізації.

Ще одним типом російської дальньої авіації залишається Ту-22М3. На початку повномасштабної війни Росія могла мати близько 41 такого літака, однак через українські удари та авіакатастрофи кількість придатних до польотів машин, за оцінками, могла скоротитися приблизно до дев'яти.

Втрати російської авіації

В Амурській області РФ зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник Ту-95. За даними Міноборони Росії, літак виконував навчально-тренувальний політ без боєприпасів. Шестеро членів екіпажу загинули, ще один військовий дістав травми.

Це не перша помітна втрата російської авіації останнім часом. Раніше під Москвою розбився військовий літак, яким, за даними ЗМІ, міг бути новітній Су-57Д — двомісна навчально-бойова версія винищувача п’ятого покоління. У Міноборони РФ тоді заявляли про технічну несправність, тоді як окремі російські «воєнкори» припускали можливу помилку власної ППО.

Крім того, у ніч проти 17 вересня під час атаки на аеродром «Ростов-Центральний», за даними українських OSINT-аналітиків, були знищені два вертольоти Мі-8, а також літаки Ан-12 та Ан-26.

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