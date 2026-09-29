«Зневага до науки та правди»: Макрон різко відреагував на удар Росії по Академії наук України

Емманюель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон засудив російський обстріл будівлі Національної академії наук України в Києві.

Про це йдеться у дописі Макрона у соцмережі Х.

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«Режим Путіна завдав удару по найбільшій науково-дослідній установі України: Національній академії наук України. Ці удари є черговим свідченням ворожої зневаги російського режиму до науки та правди… Ми поділяємо біль постраждалих та їхніх родин», — зазначив президент Франції.

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Макрон також заявив, що росіяни посилюють «варварський характер» щоденних ударів по мирному населенню України.

Окремо французький президент запевнив, що Франція та Європа продовжуватимуть підтримувати український народ стільки, скільки буде необхідно.

Раніше повідомлялося, що у Києві 28 вересня внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників виникла пожежа в Національній академії наук України.

Ми раніше інформували, що колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони України Володимир Горбулін постраждав через удар Росії по будівлі Національної академії наук України в історичному центрі Києва.

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