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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну зранку 29 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.
Дніпропетровщина: реактивний БпЛА на заході області повз Широке північним курсом.
Реактивний БпЛА на південь Миколаївщини з акваторії Чорного моря
Реактивний БпЛА в районі н.п.Гончарівське (Чернігівщина) курсом на Київщину.
Група ударних БпЛА вектором руху на Павлоград зі сходу.
Група БпЛА на півдні Одещини — курсом на Болград, Катлабуг.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що російські «Шахеди» вдарили по лікарні та підстанціях швидкої допомоги у Запоріжжі.
Ми раніше інформували, що у трьох районах Київської області через ранкову атаку ворожих безпілотників пошкоджено 11 цивільних об’єктів, на місцях працюють рятувальники та екстрені служби.