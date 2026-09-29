Друга поспіль перемога Зідана: Франція здолала Бельгію в Лізі націй

Збірна Франції / © Associated Press

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Збірна Франції на виїзді перемогла команду Бельгії в матчі другого туру групи 1 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на арені "Стадіон Короля Бодуена" в Брюсселі завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цьому протистоянні французи забили на 88-й хвилині, коли Майкл Олісе відзначився результативним ударом з передачі Раяна Шеркі.

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Це друга поспіль перемога Зінедіна Зідана на чолі збірної Франції. У його дебютному матчі біля керма "Ле Бле" була обіграна Туреччина (1:0).

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В іншому матчі 2-го туру цього квартету Італія на виїзді розгромила Туреччину (4:1).

Після двох турів Франція (6 очок) очолює цю групу. Бельгія та Італія мають по 3 бали. Туреччина (0) посідає останню сходинку.

У наступному турі французи приймуть італійців, а бельгійці вдома позмагаються з турками. Обидва поєдинки заплановані на 2 жовтня.

Раніше повідомлялося, що збірна України зіграла внічию з Грузією в Лізі націй.

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