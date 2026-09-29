ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Друга поспіль перемога Зідана: Франція здолала Бельгію в Лізі націй

Єдиний гол наприкінці протистояння забив Майкл Олісе.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Збірна Франції

Збірна Франції / © Associated Press

Збірна Франції на виїзді перемогла команду Бельгії в матчі другого туру групи 1 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на арені "Стадіон Короля Бодуена" в Брюсселі завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цьому протистоянні французи забили на 88-й хвилині, коли Майкл Олісе відзначився результативним ударом з передачі Раяна Шеркі.

Це друга поспіль перемога Зінедіна Зідана на чолі збірної Франції. У його дебютному матчі біля керма "Ле Бле" була обіграна Туреччина (1:0).

В іншому матчі 2-го туру цього квартету Італія на виїзді розгромила Туреччину (4:1).

Після двох турів Франція (6 очок) очолює цю групу. Бельгія та Італія мають по 3 бали. Туреччина (0) посідає останню сходинку.

У наступному турі французи приймуть італійців, а бельгійці вдома позмагаються з турками. Обидва поєдинки заплановані на 2 жовтня.

Раніше повідомлялося, що збірна України зіграла внічию з Грузією в Лізі націй.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie