Яке свято 28 вересня 2026 року / © ТСН

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28 вересня 2026 року — понеділок. 1677-й день війни в Україні.

Яке свято 28 вересня

28 вересня віряни святкують День пам’яті преподобного ісповідника Харитона / © pexels.com

28 вересня віряни святкують День пам’яті преподобного ісповідника Харитона. За часів гонінь на християн його ув’язнили й катували за віру, але він не зрікся Христа, за що й отримав назву Ісповідник. Після припинення гонінь Харитон оселився в Палестині й присвятив життя молитві та усамітненню. Він заснував кілька монастирів-лавр, навколо яких сформувалися чернечі громади. Святий Харитон особливо наголошував на смиренні, молитві, стриманості та довірі Богові. За церковним переданням, він прожив довге життя й мирно відійшов до Господа.

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28 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день загального доступу до інформації / © pexels.com

28 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день загального доступу до інформації. Його мета — нагадати, що можливість отримувати суспільно важливу інформацію є важливою складовою свободи слова, прозорості влади та участі громадян у житті суспільства. Спочатку 28 вересня святкували як Міжнародний день права знати. 2015 року ЮНЕСКО проголосила цю дату Міжнародним днем загального доступу до інформації, а 2019 року Генеральна Асамблея ООН закріпила її на міжнародному рівні.

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28 вересня Всесвітній день боротьби проти сказу / © pexels.com

Також 28 вересня Всесвітній день боротьби проти сказу. Його започаткували 2007 року, щоб привертати увагу до профілактики сказу та важливості вакцинації тварин. Дата обрана на честь Луї Пастера, який помер 28 вересня 1895 року. Саме він разом із колегами розробив одну з перших ефективних вакцин проти сказу.

28 вересня Міжнародний день права знати / © pexels.com

А ще 28 вересня Міжнародний день права знати. Його започаткували 2002 року представники організацій, що займаються захистом свободи інформації, під час зустрічі в Софії, Болгарія. Мета цього дня — нагадати, що кожна людина має право отримувати інформацію про діяльність органів влади та суспільно важливі питання. Відкритість інформації допомагає громадянам захищати свої права, контролювати роботу державних установ і протидіяти корупції.

28 вересня святкують День свободи від голоду / © pexels.com

28 вересня святкують День свободи від голоду. Він покликаний привернути увагу до проблем голоду, недоїдання та бідності у світі, а також до необхідності забезпечення людей достатнім і повноцінним харчуванням. День пов’язаний із діяльністю американської некомерційної організації Freedom from Hunger, яка багато років реалізовувала програми боротьби з хронічним голодом і бідністю, особливо серед жінок та сімей у країнах із низькими доходами.

28 вересня Міжнародний день безпечних абортів / © pexels.com

Також 28 вересня Міжнародний день безпечних абортів. Це міжнародна інформаційна та правозахисна дата, присвячена питанням доступу до безпечного переривання вагітності та охорони репродуктивного здоров’я. Історія дати бере початок у Латинській Америці та Карибському регіоні, де 28 вересня з 1990-х років проводили кампанії за декриміналізацію абортів. Згодом ініціатива набула міжнародного масштабу.

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