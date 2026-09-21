РФ готується випускати ще 28 тисяч "Шахедів" на рік: Politico розкрило секретний план

Дрон / © ТСН.ua

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Росія готується суттєво збільшити виробництво ударних дронів типу "Герань", створених на основі іранського Shahed-136.

Про це свідчать внутрішні документи російської держкорпорації "Росатом", отримані Politico. Їхню автентичність, за даними видання Politico, перевірили представники уряду України та спеціального комітету Палати представників США з питань Китаю.

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Йдеться про розширення заводу "Алабуга-Волокно" у Татарстані. Підприємство планують вивести на виробництво додаткових 500 тонн авіаційного вуглецевого волокна військового класу на рік до 2029-го. Цей легкий і міцний матеріал використовується у конструкції корпусів безпілотників.

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За підрахунками експерта з озброєнь Девіда Олбрайта, така потужність може забезпечити матеріалом приблизно 28 тисяч корпусів Shahed-136 на рік. Politico оцінює це як потенційне збільшення нинішніх російських потужностей із виробництва подібних ударних дронів приблизно на 78%.

Будівництво вже почалося

Російський уряд схвалив проєкт нової виробничої лінії ще у травні. Супутникові знімки, зроблені від травня до серпня, свідчать, що територію біля чинного заводу вже розчищають і готують фундамент. Завершити нове виробництво планують 2027 року.

Москва водночас прагне зменшити залежність від імпортної сировини, зокрема з Китаю. Раніше Politico повідомляло, що китайська державна компанія Jilin Chemical Fiber Group поставила "Алабуга-Волокно" 46 тонн прекурсору для виробництва вуглецевого волокна — цього обсягу, за оцінкою експертів, могло вистачити приблизно на 1300 ударних дронів.

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Плани значно масштабніші

Окремо Центр стратегічних і міжнародних досліджень зазначає, що Росія в межах державної програми безпілотної авіації планує довести випуск великих БпЛА приблизно до 130 тисяч одиниць на рік до 2030 року, а до 2035-го — до 350 тисяч.

Керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив Politico, що розширення виробничого комплексу в Алабузі варто розглядати не лише як загрозу для України, а й як довгостроковий виклик безпеці Європи.

Нагадаємо, що раніше Україна навчилась сама “вибивати” реактивні дрони РФ: Зеленський показав новий удар по “Герані”

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