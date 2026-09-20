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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
2 хв

ЗСУ уразили російський «Бук-М3» та місце виробництва дронів: деталі від Генштабу

Генштаб інформує про нові успішні удари ЗСУ по росіянах.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

Українські військові уразили низку важливих військових об’єктів російської армії. Удари припали, зокрема, по зенітному ракетному комплексу «Бук-М3», радіолокаційній станції «Небо-У», місцю виробництва безпілотників та пунктах управління.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про ураження

За даними Генштабу, 19 вересня та в ніч проти 20 вересня Сили оборони України уразили російські військові об’єкти на кількох напрямках.

Зокрема, поблизу Українки Запорізької області українські військові уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3». У районі Балки на Донеччині було уражено російську радіолокаційну станцію «Небо-У».

Крім того, поблизу Сіверськодонецька на Луганщині українські сили завдали удару по місцю виробництва безпілотників.

Ще два об’єкти уразили на Донеччині. Біля Зоряного було уражено командно-спостережний пункт російських військ, а поблизу Старомихайлівки — пункт управління безпілотниками.

У Генштабі зазначили, що робота по важливих військових цілях противника триває.

Раніше у Криму, на аеродромі в Саках, українські військові уразили російський літак Су-24. Ступінь пошкоджень уточнюється. У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА. У Старомлинівці, Покровську та Покровському уражено пункти управління російськими дронами. У Довжанську на Луганщині уражено склад боєприпасів. У Ровеньках і Бердянську уражено бази зберігання пального. У Суворовому та Рисовому в окупованому Криму уражено пости технічної розвідки «Гренадер». За даними Генштабу, удари були завдані 15 вересня та в ніч проти 16 вересня 2026 року.

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