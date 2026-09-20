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У Львові 13-річний хлопець отримав удар струмом на вагоні поїзда
13-річний хлопець намагався зробити селфі на вагоні поїзда, однак отримав опіки і потрапив до лікарні.
У Львові 13-річного хлопця уразило електричним струмом, коли він робив селфі на вагоні потяга. Його доправили до лікарні з важкими опіками.
Про випадок повідомили у поліції.
Інцидент трапився поблизу залізничної станції «Рясне-2». Хлопець хотів зробити селфі на даху вагона-цистерни та був уражений електрострумом, після чого впав на землю.
Лікарі діагностували у хлопця сильні опіки тіла, зараз він перебуває в реанімації.
За цим фактом проводять перевірку, вирішують питання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, на Київщині 13-річну дівчинку уразило струмом в районі залізничного вокзалу.