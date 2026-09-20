У Львові 13-річний хлопець отримав удар струмом на вагоні поїзда

Підліток упав із вагона і травмувався / © Associated Press

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У Львові 13-річного хлопця уразило електричним струмом, коли він робив селфі на вагоні потяга. Його доправили до лікарні з важкими опіками.

Про випадок повідомили у поліції.

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Інцидент трапився поблизу залізничної станції «Рясне-2». Хлопець хотів зробити селфі на даху вагона-цистерни та був уражений електрострумом, після чого впав на землю.

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Лікарі діагностували у хлопця сильні опіки тіла, зараз він перебуває в реанімації.

За цим фактом проводять перевірку, вирішують питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, на Київщині 13-річну дівчинку уразило струмом в районі залізничного вокзалу.

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