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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
118
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1 хв

У Львові 13-річний хлопець отримав удар струмом на вагоні поїзда

13-річний хлопець намагався зробити селфі на вагоні поїзда, однак отримав опіки і потрапив до лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Підліток упав із вагона і травмувався

Підліток упав із вагона і травмувався / © Associated Press

У Львові 13-річного хлопця уразило електричним струмом, коли він робив селфі на вагоні потяга. Його доправили до лікарні з важкими опіками.

Про випадок повідомили у поліції.

Інцидент трапився поблизу залізничної станції «Рясне-2». Хлопець хотів зробити селфі на даху вагона-цистерни та був уражений електрострумом, після чого впав на землю.

Лікарі діагностували у хлопця сильні опіки тіла, зараз він перебуває в реанімації.

За цим фактом проводять перевірку, вирішують питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, на Київщині 13-річну дівчинку уразило струмом в районі залізничного вокзалу.

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