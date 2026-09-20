«Дуже рідкісне скло»: українка випадково знайшла цінну вінтажну прикрасу на секондгенді

Цінні знахідки на секондгенді / © Unsplash

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Дослідниця старовинної біжутерії, яка роками полює за цікавими експонатами на секондгендах, поділилася новим результатом свого шопінгу — вона «вполювала» унікальний сапфіритовий кулон, який трапився їй серед біжутерії та іншого мотлоху. За таку знахідку в неї попросили вкрай символічну суму — близько 50 гривень.

Знахідкою жінка поділилася в TikTok.

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Українка знайшла рідкісну вінтажну прикрасу на секондгенді

Як ділиться блогерка, свою найкращу знахідку вона «вполювала» на тій самій торговій точці приблизно шість місяців тому. Тоді вона випадково натрапила на підвіску, що стала головною окрасою її приватної колекції.

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«Це було дуже рідкісне, дуже цінне з художнього погляду скло — сапфірит», — пригадала колекціонерка.

Утім, сапфіритове скло — не єдине надбання авторки. Раніше на розкладках вона купувала витончені вироби з муранського скла та прикраси з 24-каратним золоченням. На останніх присутнє маркування GF (Goldfield), яке вказує на шар золота 999-ї проби.

У ролику жінка розповіла про деталі, на які зважає під час пошуку цінних прикрас серед біжутерії. За її словами, відрізнити справжній експонат допомагають ювелірні клейма, дрібне гравіювання та якісно виготовлений метал.

Експертка зазначає, що більшість сучасного асортименту на розкладках — це китайські підробки — пластикові або скляні імітації перлів та самоцвітів, які не мають жодної цінності.

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Однак саме ретельний огляд кожного предмета дає змогу розгледіти рідкісний екземпляр у купі непотребу.

Секондгенд: останні новини

Нагадаємо, уявлення про те, що вживані речі купують лише заради економії, остаточно застаріло: сучасні дослідження доводять, що секондгенди, вінтажні бутики та комісійні магазини активно штурмують покупці з високим доходом.

Такий свідомий вибір зумовлений внутрішніми цінностями, прагненням до самовираження, а також рівнем екологічної освіти. Забезпечені споживачі віддають перевагу вторинному ринку, прагнучи зменшити кількість текстильних відходів, продовжити термін служби речей і знайти унікальні, лімітовані чи вінтажні предмети гардероба на противагу масовій «швидкій моді».

Окрім турботи про довкілля та бажання підкреслити індивідуальність, важливу роль відіграє психологічний фактор — азарт від «полювання за скарбами». Для заможних покупців шопінг у звичайних магазинах стає передбачуваним і нудним, тоді як непередбачуваність асортименту в секондгендах перетворює кожен візит на захопливий квест, де випадкова знахідка рідкісної чи дизайнерської речі дарує щиру радість і сильні позитивні емоції.

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