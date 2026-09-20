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- Гламур
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Наталія Валевська перенесла складну операцію та зізналася, чому взяла паузу в кар’єрі
Співачка показала, як відновлюється біля моря.
Українська співачка Наталія Валевська перенесла складну операцію на голосових зв’язках, через що була змушена відкласти концерти та взяти паузу в кар’єрі.
45-річна артистка розповіла про непростий період у житті. Вона зізналася, що зовні не завжди можна зрозуміти, що переживає людина. Валевська повідомила про операцію вже після медичного втручання. Наразі співачка проходить реабілітацію. Її головне завдання — поступово повернути голос. А вимушену паузу вона вирішила використати для себе.
«За цією усмішкою ви бачите лише один момент мого життя. А що насправді відбувається всередині — ніхто не знає. Нещодавно я перенесла операцію на голосових зв’язках», — повідомила співачка.
Через необхідність відновлення Валевській довелося скоригувати робочі плани та перенести заплановані виступи. Для артистки це стало емоційним випробуванням, адже сцена посідає важливе місце в її житті. Водночас тепер вона зосередилася на реабілітації та відновленні голосу.
«Через це довелося перенести концерти, і морально це було непросто, бо сцена — велика частина мого життя. Та зараз я проходжу реабілітацію і поступово відновлюю голос», — розповіла вона.
Під час вимушеної перерви співачка вирішила здійснити те, на що роками не знаходила часу, — вирушила в мандри Європою. Валевська показала архівні кадри з болгарського узбережжя, зокрема із Золотих пісків. Переглядаючи світлини, артистка пригадала приємні моменти та закликала не відкладати життя на потім.
«Цей період змусив мене зупинитися і здійснити те, що я відкладала роками. Тому я відправилася в мандри», — поділилася співачка.
На опублікованих кадрах Валевська позує біля моря та усміхається на камеру. Вона наголосила, що за красивими фотографіями може залишатися зовсім інша історія, про яку сторонні не здогадуються.
«Натрапила на ці фото — і так стало добре. Бо це моменти щастя, які майстерно створила Оксаночка на березі Золотих пісків. Цінуйте кожну мить. І якщо маєте можливість, дозволяйте собі те, що відкладали роками. Бо життя — воно зараз», — написала артистка.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Валевська здивувала вмістом сумочки — від феншуй-талісманів та молитви до електрошокера.