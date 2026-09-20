“Це буде маленька катастрофа”: “Флеш” попередив про нову серйозну загрозу від “Шахедів”

Бескрестнов

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Український військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що невдалі спроби Росії вивести на орбіту супутники «Рассвет» не варто сприймати як остаточну невдачу проєкту. За його словами, РФ може доопрацювати ракетні двигуни та продовжити розгортання супутникового угруповання.

Про це Бескрестнов написав у своєму дописі.

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На його думку, у разі успішного запуску супутників російські військові можуть отримати нові можливості для управління ударними безпілотниками та ракетами через супутникові канали зв’язку.

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«Це буде величезна проблема для нас. Ні, це навіть не проблема, це буде маленька катастрофа», — заявив експерт.

Бескрестнов наголосив, що Україні вже зараз необхідно готуватися до можливої появи такого супутникового угруповання. Зокрема, він закликав заздалегідь розробити та розгорнути системи радіоелектронної боротьби, здатні протидіяти відповідним каналам зв’язку.

За словами експерта, аналогічна ситуація, на його думку, склалася з російською системою «Меш». Він стверджує, що питання протидії їй тривалий час не отримувало належної уваги.

«До моменту появи супутників "Рассвет" у нас має бути розроблена система РЕБ. І не просто розроблена. Цим РЕБ мають вже бути закриті всі ключові об'єкти інфраструктури», — наголосив Бескрестнов.

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Водночас він зазначив, що створення та розгортання такої системи потребуватиме значних ресурсів і часу.

Раніше Бескрестнов заявив, що Росія застосовує реактивні дрони проти України практично одразу після їхнього виготовлення. За його словами, на уламках одного з БпЛА виявили деталі з маркуванням про виробництво у вересні 2026 року. Це може свідчити про скорочення терміну від виробництва до бойового застосування.

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