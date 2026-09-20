"Жінка з причепом": Цимбалюк емоційно висловився про роман зі Світлицькою та ставлення до її дітей

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Український актор Тарас Цимбалюк відверто розповів про стосунки з Оленою Світлицькою та пояснив, чому її материнство стало для нього не перешкодою, а частиною її особистості.

Роман Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької нещодавно перестав бути лише предметом чуток. Пара вже не приховує своїх стосунків. Закохані діляться спільними моментами та з’являються разом. Водночас їхнє особисте життя активно обговорюють у Мережі. Зокрема, актора зачепили коментарі про те, що він нібито обрав «жінку з причепом». Йдеться про двох доньок Олени від попереднього шлюбу.

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«У тебе жінка з причепом… Такі коментарі почав я бачити в соцмережах, тому що у моєї коханої двоє діток. І мене не тригерить слово „причеп“, я просто намагаюся збагнути певну логіку, тобто, якщо жінка, яка приходить у твоє життя з якоюсь історією, вона в соціумі позиціонується як менш цінна?» — емоційно відповів Цимбалюк.

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Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор зізнався, що його привабили в Олені зовсім інші речі. Він відзначив її здатність любити, емпатію та чуттєвість. За словами Тараса, материнство лише додало Світлицькій особливих рис, які його захоплюють. Водночас він не заперечує: такі стосунки потребують більше зрілості та готовності враховувати життя одне одного.

«Так, стосунки з жінкою з двома дітьми — вони складніші, це не тепла ванна, ти не будеш тут центром всесвіту. І це, до речі, корисна штука для дорослого егоїстичного мужика, бо ми часто плутаємо хороші стосунки зі зручними», — поділився артист.

Олена Світлицька з доньками / © instagram.com/olena_svitlytska

Цимбалюк також наголосив, що не сприймає свої стосунки з Оленою як ситуацію, у якій він нібито «прийняв» жінку попри наявність дітей. Для нього доньки Світлицької — невіддільна частина її життєвої історії.

«Тому я не прийняв Оленку, попри те, що у неї є двоє діток — це неправильна постановка. Я полюбив її такою, якою вона дійсно є. А діти — це частина її шляху», — пояснив актор.

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Тарас Цимбалюк з доньками Олени Світлицької / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас окремо описав характер своєї коханої. Він назвав її дуже емоційною та порівняв із торнадо, за яким готовий іти. На його думку, материнство не забрало в Олени її яскравості, а навпаки — допомогло спрямувати цю енергію в інший бік.

«Моя кохана, моя Оленка — вона як торнадо, вона дуже емоційна, і я готовий за цим йти, і от саме материнство воно дуже красиво її заземляє. Воно її не змінює, воно не забирає її унікальний стержень — воно дає абсолютно новий унікальний напрямок», — сказав Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк з доньками Олени Світлицької / © instagram.com/olena_svitlytska

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