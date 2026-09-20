«Кримінальні статті не працюють»: Луценко запропонував новий підхід до СЗЧ

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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20 вересня в Україні завершується черговий, уже четвертий період спрощеного повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини. Військовий Ігор Луценко вважає, що держава бореться переважно з наслідками СЗЧ, а не з причинами цього явища.

Про це він написав у соцмережах.

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За словами Луценка, попередні спрощені механізми повернення діяли з дедлайнами 1 січня, 1 березня та 30 серпня 2025 року. Після завершення цих періодів повернення залишалося можливим, однак уже без відповідного пільгового режиму.

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Військовий стверджує, що кількість випадків СЗЧ може сягати близько 400 тисяч або навіть більше, а правоохоронна та судова системи фізично не здатні розглянути таку кількість проваджень.

На його думку, одним із можливих рішень могла б стати декриміналізація першого випадку СЗЧ.

«Гріх так жартувати, але пожартую: насправді варто було б просто декриміналізувати СЗЧ, просто ввести за нього якийсь штраф, і таким чином це спростило би життя багатьом. Тому що всі ці загрозливі кримінальні статті не працюють навіть і на один відсоток», — заявив військовий.

Чому військові йдуть у СЗЧ

Однією з головних причин Луценко називає проблеми ще на етапі навчальних центрів. За його словами, частина мобілізованих психологічно не готова до військової служби, тому для новобранців варто запровадити більш поступову адаптацію.

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Іншим фактором він називає конфлікти між військовими та командуванням. Частково проблему, на його думку, могло б вирішити спрощення переведень між підрозділами.

«Нинішня система переводів — це все ще повільне пекло. Навіть коли обидва командири згодні, система може місяцями блокувати перехід», — заявив Луценко.

Третьою причиною він назвав рівень грошового забезпечення. За словами військового, виплати фактично не зростали відповідно до інфляції, що особливо відчутно для військовослужбовців, які мають утримувати сім’ї.

Водночас Луценко звернув увагу, що у проєкті бюджету на 2027 рік видатки за цим напрямом планують збільшити більш ніж на 20%. Він висловив сподівання, що це зрештою призведе до реального підвищення виплат військовим.

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Раніше ми писали, якщо людину на вулиці зупинили представники ТЦК без поліції, вони не можуть самостійно здійснювати адміністративне затримання. Поїхати до ТЦК у такому разі можна добровільно.

Якщо разом із представниками ТЦК присутні правоохоронці й людину затримують, юристи радять вимагати офіційного оформлення затримання та повідомити про бажання скористатися допомогою адвоката. Документи, зміст або правові наслідки яких незрозумілі, варто уважно перевірити перед підписанням.

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