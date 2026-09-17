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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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38
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В Україні відкладають підготовку енергетики до зими: нардепка пояснила причину

Підготовка енергетики України до зими може затягнутися через проблеми з фінансуванням, а частину запланованих видатків уже перенесли на кінець року.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Зима

Зима / © ТСН

Через затримку міжнародної допомоги Мінфін відклав гроші на будівництво та підготовку до зими з осені на грудень. На практиці це означає зупинку проєктів, адже витратити мільярди за один місяць наприкінці року просто нереально.

Про це розповіла голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в ефірі подкасту «Хроніки економіки».

Скорочення видатків на укриття, лікарні та енергетику

За словами посадовиці, соціальні виплати та зарплати бюджетникам закривають повністю, однак загальна ситуація з бюджетом залишається складною. Лише з вересневих планів на грудень довелося перенести 39 млрд грн.

Мінфін змінив кошторис і відклав осінні капітальні витрати на кінець року: це стосується відбудови й ремонту лікарень, зведення укриттів у навчальних і медичних закладах, захисту енергооб’єктів та будівництва соціального житла. Перенесення фінансування на останній місяць року створює ризик, що заплановані об’єкти так і не зведуть.

«Але, коли ми говоримо про капітальні видатки, то ми розуміємо, що відкладення їх на грудень означає, що у цьому році вони взагалі не будуть профінансовані, тому що це просто неможливо буде зробити», — пояснила нардепка.

За словами Підласої, перенесення фінансування на грудень зачепило й кошти, виділені на реалізацію «планів стійкості» та підготовку інфраструктури до зимового періоду.

«Тому ми говоримо, що ситуація з бюджетом погана. Коли ми говоримо про те, що потрібно ухвалювати ритмічно і вчасно міжнародні зобов’язання, то ми не просто так це говоримо», — наголосила Підласа.

Чому затримується міжнародна допомога Україні

Повідомляється, що основна причина бюджетного дефіциту — затримка законодавчих змін, від яких залежить надходження допомоги. Наприклад, документ про скасування пільг на міжнародні посилки мали ухвалити в серпні, аби отримати транш ЄС у вересні. Проте парламент проголосував за нього лише в середині вересня.

«Однак ми ухвалили законопроєкт в середині вересня, тобто у кращому разі гроші прийдуть вкінці жовтня — на 2 місяці пізніше. Але на ці гроші були розраховані видатки», — зауважила очільниця Бюджетного комітету.

У результаті з закладених на 2026 рік 50,8 млрд доларів зовнішньої підтримки партнери перерахували Україні трохи більше ніж 21 млрд доларів, оскільки решта суми залежить від швидкості втілення реформ.

Дефіцит у держбюджеті України — останні новини

Нагадаємо, у проєкті держбюджету на 2027 рік уряд заклав рекордні видатки та збільшення податків, тож наслідки документа відчує фактично кожен українець.

Раніше ми писали, що уряд посилює економію бюджетних коштів і перекидає додаткові ресурси на оборону. Водночас у Кабміні запевняють, що пенсії та зарплати скорочення не зачеплять.

Також повідомлялося, що дефіцит бюджету на армію становить $27 млрд. Міноборони використало ті кошти, які були закладені в бюджет до кінця цього року.

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