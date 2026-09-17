Російський дрон атакував у під’їзді: жінка дивом вижила після "прильоту" і розповіла про пережите

Російський дрон атакував жінку в під’їзді

Реклама

Забракло одного кроку — 48-річна жінка з Нікополя на Дніпропетровщині потрапила під удар російського дрона просто на вході до підʼїзду. Ворог атакував безпілотником цивільну, яка несла додому миску з білизною. У неї численні уламкові поранення, не рухається рука.

Про сафарі на людей у своєму рідному місті жінка розповіла кореспондентці ТСН Ользі Павловській.

Реклама

Пані Євгенія у реанімації весь час вмовляє руку рухатися і згадує, як потрапила під удар просто біля власного будинку. Вона щойно зібрала надворі білизну після прання.

Реклама

«Мені крок залишився зайти до підʼїзду. Я нахилилася над мискою і впала в неї. Маленький такий „Шахедик“. Я зрозуміла, що це мені не в голові паморочиться, це мені щось по голові прилетіло», — каже жінка.

Російський дрон атакував жінку в під’їзді

На допомогу кинулися сусіди. Все подвір’я багатоповерхівки було зрешечене уламками.

«Це мій підʼїзд. Усе розбито. І ось усе в мене й летіло. Весь цей асфальт, земля, скло. Я буквально крок не дійшла до підʼїзду, щоб сховатися за дверима», — згадує вона.

Російський дрон атакував жінку в під’їзді

Медики кажуть, що половина пацієнтів у реанімації лікарні — жінки, які потрапили під російські удари на Дніпропетровщині та Донеччині.

Реклама

Російський дрон атакував жінку в під’їзді

«На кожному ліжку — розбита жінка, яку складали по частинках. Перелито понад 20 літрів крові, щоб врятувати шістьох жінок, які потрапили під фпв-дрони майже в себе вдома», — каже лікар.

Пані Євгенія сподівається якнайшвидше одужати та відновити рухливість руки. На неї в рідному Нікополі чекає коханий чоловік, з яким разом усе життя працювали на заводі. Каже: бажання бути поруч із ним вдома сильніше за страх.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЩОЙНО! Кого призначили НА МІСЦЕ КРАВЧЕНКА?! Київ під АТАКОЮ! | ТСН 10:00 17 ВЕРЕСНЯ

Новини партнерів

Новини партнерів