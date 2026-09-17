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Російський дрон атакував у під’їзді: жінка дивом вижила після "прильоту" і розповіла про пережите
Жінка щойно зібрала надворі білизну після прання.
Забракло одного кроку — 48-річна жінка з Нікополя на Дніпропетровщині потрапила під удар російського дрона просто на вході до підʼїзду. Ворог атакував безпілотником цивільну, яка несла додому миску з білизною. У неї численні уламкові поранення, не рухається рука.
Про сафарі на людей у своєму рідному місті жінка розповіла кореспондентці ТСН Ользі Павловській.
Пані Євгенія у реанімації весь час вмовляє руку рухатися і згадує, як потрапила під удар просто біля власного будинку. Вона щойно зібрала надворі білизну після прання.
«Мені крок залишився зайти до підʼїзду. Я нахилилася над мискою і впала в неї. Маленький такий „Шахедик“. Я зрозуміла, що це мені не в голові паморочиться, це мені щось по голові прилетіло», — каже жінка.
На допомогу кинулися сусіди. Все подвір’я багатоповерхівки було зрешечене уламками.
«Це мій підʼїзд. Усе розбито. І ось усе в мене й летіло. Весь цей асфальт, земля, скло. Я буквально крок не дійшла до підʼїзду, щоб сховатися за дверима», — згадує вона.
Медики кажуть, що половина пацієнтів у реанімації лікарні — жінки, які потрапили під російські удари на Дніпропетровщині та Донеччині.
«На кожному ліжку — розбита жінка, яку складали по частинках. Перелито понад 20 літрів крові, щоб врятувати шістьох жінок, які потрапили під фпв-дрони майже в себе вдома», — каже лікар.
Пані Євгенія сподівається якнайшвидше одужати та відновити рухливість руки. На неї в рідному Нікополі чекає коханий чоловік, з яким разом усе життя працювали на заводі. Каже: бажання бути поруч із ним вдома сильніше за страх.
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