Российский дрон атаковал в подъезде: женщина чудом выжила после "прилета" и рассказала о пережитом

Российский дрон атаковал женщину в подъезде

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Не хватило одного шага — 48-летняя женщина из Никополя на Днепропетровщине попала под удар российского дрона прямо на входе в подъезд. Враг атаковал беспилотником гражданскую, которая несла домой миску с бельем. У нее многочисленные обломочные ранения, не двигается рука.

О сафари на людях в своем родном городе женщина рассказала корреспонденту ТСН Ольге Павловской.

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Пани Евгения в реанимации все время уговаривает руку двигаться и вспоминает, как попала под удар прямо возле собственного дома. Она как раз собрала на улице белье после стирки.

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«Мне шаг остался зайти в подъезд. Я наклонилась над миской и упала в нее. Маленький такой „Шахедик“. Я поняла, что это мне не в голове кружится, это мне что-то по голове прилетело», — говорит женщина.

Российский дрон атаковал женщину в подъезде

На помощь бросились соседи. Весь двор многоэтажки был изрешечен обломками.

«Это мой подъезд. Все разбито. И вот все в меня и летело. Весь этот асфальт, земля, стекло. Я буквально шаг не дошла до подъезда, чтобы укрыться за дверью», — вспоминает она.

Российский дрон атаковал женщину в подъезде

Медики говорят, что половина пациентов в реанимации больницы — женщины, которые попали под российские удары на Днепропетровщине и Донетчине.

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Российский дрон атаковал женщину в подъезде

«На каждой кровати — разбитая женщина, которую складывали по частицам. Перелито более 20 литров крови, чтобы спасти шестерых женщин, которые попали под фпв-дроны почти у себя дома», — говорит врач.

Пани Евгения надеется как можно быстрее выздороветь и восстановить подвижность руки. Ее в родном Никополе ждет любимый муж, с которым вместе всю жизнь работали на заводе. Говорит: желание быть рядом с ним дома сильнее страха.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: ЕЩЕ! Кого назначили НА МЕСТО КРАВЧЕНКО?! Киев под АТАКОЙ! | ТСН 10:00 17 СЕНТЯБРЯ

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