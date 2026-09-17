В одной из стран Европы сменится правительство: премьер-министр подал в отставку

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон / © Associated Press

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку после объявления результатов парламентских выборов, на которых победила левоцентристская оппозиция. В четверг, 17 сентября, он направил заявление об отставке спикеру парламента (Риксдагу).

Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

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В своем заявлении Кристерссон отметил, что после завершения подсчета голосов именно спикер парламента должен руководить дальнейшими шагами по формированию нового правительства. «Чтобы эта работа могла начаться немедленно, я прошу освободить меня от должности премьер-министра», — написал он.

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По данным SVT, результаты по всем избирательным округам уже подсчитаны. Красно-зеленая оппозиция — Социал-демократическая партия, Левая партия, Партия зеленых и Партия центра — получила 176 из 349 мандатов в Риксдаге. Четыре партии правительственной коалиции «Тидьо» — Партия умеренных Кристерссона, Шведские демократы, Христианские демократы и Либералы — получили 173 мандата.

Таким образом, преимущество оппозиционного блока составляет три парламентских мандата. По данным SVT, разница в голосах между сторонами составила около 50 тысяч.

После объявления результатов Кристерссон признал необходимость передать процесс формирования нового правительства спикеру. В своём письме он отметил, что результаты выборов могут осложнить переговоры, поскольку позиции партий, озвученные накануне голосования, способны стать препятствием для создания коалиции.

В то же время отставка премьер-министра не означает немедленного прекращения работы правительства. Кристерссон и другие члены Кабинета остаются на своих постах в статусе временного правительства и будут продолжать выполнять свои функции до момента вступления в должность нового правительства.

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Теперь спикер Риксдага Андреас Норлен должен приступить к работе по формированию нового правительства. SVT отмечает, что новый состав парламента соберется 28 сентября, а не раньше 29 сентября спикер сможет предложить кандидатуру нового премьер-министра. После этого Риксдаг должен провести голосование по предложенной кандидатуре.

При этом состав будущего правительства пока не определен. SVT сообщает, что лидер Социал-демократической партии Магдалена Андерссон уже пригласила лидеров Левой партии, Партии центра и Партии зеленых к переговорам о формировании правительственной коалиции.

Напомним, ранее ультраправая партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Анхальт, опередив партию канцлера Фридриха Мерца. Среди её программных целей — сокращение поддержки Украины и восстановление связей с Россией.

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