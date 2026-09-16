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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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«Побачила, як Шахед летить на мене»: жінка дивом вижила після влучання і розповіла про пережите

Із тими, хто дивом вижив у Павлограді, спілкувалась кореспондентка ТСН.

Автор публікації
Анастасія Невірна
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Постраждала Яна

Постраждала Яна

У лікарнях досі перебувають майже два десятки поранених з Павлограда на Дніпропетровщині. Дехто — в реанімації. 10-го вересня трьома «Шахедами» ворог вдарив по середмістю. Торговельно-розважальні центри, кав’ярні, пошта, автобусна зупинка — в момент атаки там були сотні людей. П’ятеро загинули. Майже сімдесят поранені.

Із тими, хто дивом вижив, спілкувалась кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

У Яни обпечене обличчя, спина та ноги, правою рукою ледь ворушить. Жінка працювала у невеликій пекарні Павлограда. Під час російської атаки — якраз була на роботі.

«Побачили, як падають „Шахеди“, і коли тікали вже, то я повернулась і побачила як один із них вже летить на мене», — розповідає жінка.

Постраждала Яна

Постраждала Яна

Навколо розлітались уламки та скло. Усе палало. В полум’ї опинилась і вона.

«Коли я тікала від магазину, стояли машини. від Влучання загорілась машина, я попала в то вогнище і з того вогнища я вибиралась, я не знаю як я це зробила», — згадує постраждала.

Що було далі, пам’ятає погано — до укриття її занесли військові, що опинились поруч, згодом її доправили до лікарні. Стан жінки був тяжкий.

«Унеї осколок пройшов в міліметрі торкаючись аорту, трохи пошкодив її. Це була б мабуть дуже швидка смерть, розірвало нирку, після вибуху багато уламків попали в її тіло, багато втратила по ходу крові», — розповів головний лікар лікарні Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко.

Вона вже перенесла кілька операцій, попереду — довге лікування. Та все одно, каже, їй пощастило: жива. Вже у лікарні дізналась про загибель водія маршрутки, що був постійним клієнтом:

«Вчора хоронили водія який постійно в нас скуплявся. Я не помню, як його звуть але він завжи купляв у нас пиріжки з абрикосом, це були його улюблені».

По середмістю Павлограда ворог вдарив 10 вересня. Ціллю стали торговельні центри, кав’ярні та дитячий майданчик. Туди щовечора сходилось багато народу- тому так багато постраждалих. Загинули п’ятеро людей, майже 70-т були поранені. Усі хто потрапив під той удар, кажуть- він був чи не найбільший, яке пережило місто. Окупанти свідомо розрахували час і вгатили по залюдненим вулицям коли там було найбільше людей.

Ще один з тих, хто вижив у тому пеклі — Сергій, тракторист з Харківщини. Їхав з сином на закупи у Дніпро. У Павлограді зупинились поїсти. Щойно вийшли з магазину — почули гул «Шахедів».

Постраждалий Сергій

Постраждалий Сергій

«Ми зрозуміли, що треба ховатись, я його прям бачив отак, летить, я його бачив, я за маашину не вспіваю забігать і чую в мене ніг немає, отказали і все. І тут прибіг син, теж побитий, витяг мене куди міг», — розповідає чоловік.

Сергій має переломи та уламкові поранення, усе тіло посічене. Зізнається болить кожен клаптик. Однак лікарі кажуть, потроху одужує.

«Болить усе дуже, лікують, але воно болить», — каже він.

«Вже зроблені чотири операції і він теж з позитивною динамікою вже виходить з цього важкого стану, ми його вже переводимо далі у відділення для подальшого лікування», — розповідає лікар.

Він квапиться виписатись, бо нині жнива і йому, хліборобу, несила лежати без діла. Так само мріє про повернення додому і Яна, каже страшенно не вистачає смачної кави та тістечок, які готували у їхній пекарні. Обоє з лікарняних ліжок уважно стежать за новинами зі свого прифронтового міста.

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Коментарі (1)
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bdi6391
11:25, 2026.09.16
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