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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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На тлі скандалу генпрокурор Кравченко виїхав за кордон: Буданов відреагував

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Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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На тлі скандалу генпрокурор Кравченко виїхав за кордон: Буданов відреагував

© Associated Press

Ситуація з підозрами антикорупційним органам і виїзд генерального прокурора Руслана Кравченка за кордон завдають шкоди міжнародному іміджу України.

Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов в коментарі «УП».

«Все це не нормально і максимально шкодить іміджу України у світі», — наголосив Буданов.

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