На тлі скандалу генпрокурор Кравченко виїхав за кордон: Буданов відреагував

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Ситуація з підозрами антикорупційним органам і виїзд генерального прокурора Руслана Кравченка за кордон завдають шкоди міжнародному іміджу України.

Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов в коментарі «УП».

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«Все це не нормально і максимально шкодить іміджу України у світі», — наголосив Буданов.

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