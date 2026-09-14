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На тлі скандалу генпрокурор Кравченко виїхав за кордон: Буданов відреагував
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Ситуація з підозрами антикорупційним органам і виїзд генерального прокурора Руслана Кравченка за кордон завдають шкоди міжнародному іміджу України.
Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов в коментарі «УП».
«Все це не нормально і максимально шкодить іміджу України у світі», — наголосив Буданов.
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