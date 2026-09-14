Ці дванадцять зачісок омолоджують після 60 років: стилісти радять звернути на них увагу

Модні стрижки після 60 років / © pexels.com

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Після 60 років варто звертати увагу не стільки на «вікові» правила, скільки на текстуру та густоту волосся, форму обличчя і те, скільки часу ви готові витрачати на укладання. Правильно підібрані шари, чубчик або кілька пасом біля обличчя іноді змінюють образ більше, ніж складне фарбування.

В LatestHairstyles розповіли про 12 зачісок для жінок після 60 років, які мають сучасний вигляд та можуть візуально омолоджувати.

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Класичний боб

Боб залишається однією з найбільш універсальних жіночих стрижок. Особливо ефектний вигляд має довжина приблизно до підборіддя або трохи нижче.

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Чітка форма робить зачіску доглянутою, а волоссю може візуально додати густоти. Якщо хочеться отримати м’якший ефект, замість ідеально рівних пасом можна зробити легкі хвилі.

Ще одна перевага боба — велика кількість варіацій. Його можна адаптувати до прямого, хвилястого, тонкого або густого волосся.

Піксі

Коротка стрижка піксі відкриває обличчя та робить образ більш динамічним. Вона особливо зручна для тих, хто не хоче щоранку витрачати багато часу на укладання.

Замість надто акуратної форми можна вибрати текстурований варіант із пасмами різної довжини. Невеликий об’єм на маківці додає зачісці легкості, а волоссю — візуальної густоти.

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Піксі також чудово поєднується із сивиною: сріблясте волосся та сучасна коротка форма можуть виглядати дуже стильно.

Боб із м’якими хвилями

Якщо класичний боб здається занадто строгим, його можна доповнити хвилями. Вони створюють рух і об’єм та роблять контури зачіски менш графічними.

Необов’язково формувати ідеальні локони. Навпаки, природні, трохи недбалі хвилі часто виглядають сучасніше.

Цей варіант добре підходить жінкам, які хочуть зберегти елегантність, але водночас зробити образ невимушеним.

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Багатошарова стрижка

Шари — один із найпростіших способів оживити зачіску без значного скорочення довжини.

Пасма різної довжини створюють рух і допомагають уникнути ефекту важкого волосся, яке лежить одним суцільним полотном. Правильно виконана багатошарова стрижка також може додати об’єму біля коренів.

Особливо вдало цей прийом працює на волоссі середньої довжини.

Довгий боб

Лонг-боб, або лоб, — хороший компроміс для тих, хто не готовий до короткої стрижки. Зазвичай волосся залишають приблизно до плечей або трохи вище.

Така довжина дає можливість експериментувати: випрямляти волосся, робити хвилі, змінювати проділ або збирати пасма.

Щоб зачіска мала більш легкий вигляд, можна додати кілька шарів навколо обличчя.

Стрижка з пасмами біля обличчя

Не завжди для помітного оновлення образу потрібна нова стрижка. Іноді достатньо додати кілька коротших пасом, які обрамлятимуть обличчя.

Вони пом’якшують контури зачіски та привертають увагу до очей і вилиць. Особливо природній вигляд такі пасма мають у поєднанні із середньою або довгою стрижкою.

Це також зручний варіант для жінок, які хочуть змін, але не бажають втрачати довжину.

Зачіска з чубчиком-шторкою

Чубчик-шторка розділяється приблизно посередині та плавно переходить у решту волосся. На відміну від густого прямого чубчика, він не створює важкої горизонтальної лінії.

Довгі пасма з боків красиво обрамляють обличчя та роблять зачіску м’якшою. Крім того, такий чубчик можна адаптувати до різної довжини волосся.

Ще один плюс — коли він відростає, перехід до основної довжини залишається досить природним.

Сучасний шег

Шег — багатошарова текстурована стрижка, яка особливо цікавий вигляд має на хвилястому волоссі. Її характерна риса — велика кількість рухливих пасом та об’єм у верхній частині голови.

Сучасний шег не обов’язково має бути екстравагантним. М’які шари можна зробити дуже делікатними, отримавши легку та природну зачіску.

Для тонкого волосся така техніка може стати способом створити враження більшої густоти.

Каре з боковим проділом

Зміна проділу — маленька деталь, яка іноді повністю змінює сприйняття зачіски.

Глибший боковий проділ здатний створити додатковий об’єм біля коренів і зробити укладання менш симетричним. Особливо ефектно він поєднується з бобом, каре та волоссям середньої довжини.

Цей прийом варто спробувати навіть перед походом до перукаря: можливо, для оновлення образу нова стрижка взагалі не знадобиться.

М’який чубчик набік

Якщо повноцінний чубчик здається занадто радикальною зміною, альтернативою можуть стати довгі пасма, зачесані набік.

Вони створюють м’яку діагональ біля обличчя та органічно поєднуються з основною довжиною волосся. Такий варіант підходить як до коротких, так і до середніх стрижок.

До того ж його легко змінити: чубчик можна укласти набік, прибрати за вухо або поступово відростити.

Природні локони

Власницям кучерявого волосся не обов’язково постійно його випрямляти. Навпаки, правильно оформлені природні локони можуть надати зачісці об’єму та виразності.

Ключове значення має форма стрижки. Шари допомагають розподілити об’єм і не дозволяють кучерям збиратися лише в нижній частині зачіски.

Особливо ефектний вигляд природні локони можуть мати на сивому або сріблястому волоссі.

Стрижка середньої довжини з легкими шарами

Волосся приблизно до плечей — універсальна довжина для тих, хто не хоче обирати між короткою та довгою зачіскою.

Легкі шари додають пасмам рухливості та не дають зачісці мати надто важкий вигляд. Таке волосся можна носити прямим, робити хвилі або збирати.

Це практичний варіант для повсякденного образу, який не потребує кардинальної зміни стилю.

Як вибрати стрижку після 60 років

Універсальної «омолоджувальної» стрижки не існує. Один і той самий боб або піксі може зовсім по-різному виглядати залежно від структури волосся та рис обличчя.

Якщо волосся тонке, варто придивитися до форм, які створюють візуальну густоту та об’єм. Для густого волосся можуть бути доречними шари, що прибирають зайву важкість. Хвилясте та кучеряве волосся краще стригти з урахуванням його природної текстури.

Важливо враховувати й спосіб життя. Якщо ви не любите щоденне укладання, краще одразу попросити майстра підібрати форму, яка буде мати гарний вигляд після звичайного сушіння.

І головне — не варто сприймати 60 років як межу, після якої дозволені лише короткі та максимально практичні стрижки. Боб, піксі, шег, локони, чубчик або довжина до плечей можуть однаково добре працювати. Найкращою буде зачіска, з якою комфортно саме вам.

FAQ

Які стрижки омолоджують жінок після 60 років?

Візуально освіжити образ можуть боб, піксі, лонг-боб, багатошарові стрижки, шег, м’який чубчик і зачіски з пасмами біля обличчя. Особливо добре працюють форми, які створюють рух та об’єм і не виглядають надто важкими. Однак стрижку варто підбирати відповідно до форми обличчя, густоти та природної текстури волосся.

Яка стрижка найкраще підходить для тонкого волосся після 60 років?

Для тонкого волосся часто обирають короткий або середній боб, текстуровану піксі та легкі багатошарові стрижки. Вони можуть створити враження більшого об’єму. Водночас із надмірною кількістю шарів слід бути обережними: якщо волосся дуже рідке, сильне філірування може, навпаки, візуально зменшити його густоту.

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