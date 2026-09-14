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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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В Україні розгорнувся прокурорський бойовик: усе, що відомо про скандал між Кравченком і Кривоносом

Рівно з початком робочого дня — о 8 ранку генпрокурор Руслан Кравченко, який ще минулого тижня заявив про свою відставку, приголомшив громадськість.

Автор публікації
Дмитро Фурдак
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Генеральний прокурор України Руслан Кравченко

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко

Робочий тиждень не встиг початися, а в Україні розгорнувся прокурорський бойовик. Все ще чинний генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив про підозру керівнику Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу — в підробленні документів з метою отримання фінансової вигоди. На це майже миттєво з’явилася реакція і президента Зеленського, і НАБУ.

А тим часом сам Кравченко, один із ймовірних фігурантів справи «Карфаген», уже підтвердив — він за кордоном. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак розповів про це детальніше.

Рівно з початком робочого дня — о 8 ранку генпрокурор Руслан Кравченко, який ще минулого тижня заявив про свою відставку, приголомшує громадськість. Свій допис у соцмережах називає пафосно: «Я давно мав це зробити».

«Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивному усиновленні з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді», — каже він на відео.

Крім того, Кравченко твердить, що про підозру повідомлено і близькій людині очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Ця особа нібито намагалася підкупити суддів вищого антикорсуду:

«Раніше від ухвалення цих рішень мене політично стримував президент. Стримували і самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканності в обмін на відмову від ухвалення підозр».

І президент, і антикорупціонери реагують оперативно. Вже за 50 хвилин після заяви Кравченка Володимир Зеленський пише в соцмережах:

«У цього генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно».

Пост Володимира Зеленського

Пост Володимира Зеленського

Ще за кілька хвилин з’являється заява НАБУ:

«Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено. НАБУ не вилучало жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах генерального прокурора.

Відтак заяви генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер».

Кравченко не здається. Він публікує два документи. Один із них свідчить — Офіс генпрокурора розслідує причетність до можливого злочину очільника НАБУ Семена Кривоноса. Причому — увага! — провадження зареєстроване ще у квітні 2014-го року. Тоді ані НАБУ, ані САП не існувало в природі. Кривоносу закидають хабарництво та підроблення документів. А справа, найпевніше, стосується ще сивішої давнини. 2009-го року Кривоноса визнали винним у підкупі виборців, але він уникнув покарання, бо мав на утриманні малолітнього сина. Очевидно, у генпрокуратурі вважають — батьківство було фіктивним.

Повертаючись до сьогодні. Руслан Кравченко вражає ще більше — він повідомляє, що нині перебуває за кордоном у відрядженні. А керівник фракції «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія твердить — Рада голосуватиме за відставку генпрокурора вже у вівторок 15 вересня.

Нагадаємо, крісло Кравченка захиталося після розслідування НАБУ «Карфаген». Справа стосується можливого кришування незаконних колцентрів. Оточення Кравченка за підозрою у цій справі вже має запобіжні заходи і перебуває у СІЗО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 14 ВЕРЕСНЯ | ГЕНПРОКУРОР ВИЇХАВ з УКРАЇНИ! ПІДОЗРА для НАБУ! ЗАГРОЗА ПОЛЬЩІ

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