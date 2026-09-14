Арсен Мірзоян розкрив, де його сини від ексдружини і в яких із ними стосунках: "Важко дати оцінку"

Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

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Український музикант Арсен Мірзоян розкрив, де зараз його сини від колишньої дружини та в яких він із ними стосунках.

Виконавець виховує 22-річного Влада та 16-річного Артема. Артист в інтерв’ю Славі Дьоміну говорить, що діти проживають за кордоном, а саме у Німеччині. Там вони також здобувають освіту.

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«Сини живуть за кордоном, навчаються. Бачимося рідко. Цього разу навіть не вдалося пересіктися, коли ми були в турі Німеччиною, за графіком ми не встигали фізично», — ділиться артист.

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Арсен Мірзоян також говорить, що з синами він у чудових стосунках. Проте все ж таки свій відбиток накладає відстань. Музикант зізнається, що раніше вони доволі часто бачились. Ба більше, у них була традиція — проводити разом канікули. Однак зараз вони навіть зустрітися не можуть, що, звичайно ж, відображається на їхніх взаєминах.

Арсен Мірзоян із дітьми / © instagram.com/arsen_mirzoian

«Мені важко давати оцінку, який я батько. У нас дружні стосунки, але от єдине, що ось ця історія, що ми не можемо бачитися у зв’язку з тим, що вони за кордоном. Раніше на канікулах ми кудись виїжджали, а тепер цього немає. Цього не вистачає. Сподіваюся, ці часи колись повернуться, як традиція сімейна», — ділиться артист.

Зазначимо, Арсен Мірзоян виховує двох синів, які з’явились у шлюбі з його першою дружиною Ганною. Пара офіційно розлучилась 2013 року після 10 років разом. Зараз виконавець одружений зі співачкою Тонею Матвієнко, яка народила йому доньку Ніну.

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