ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

Демі Мур підкорила Тиждень моди в Нью-Йорку ефектним прозорим топом

Прозорість, фактурне плетіння та стримана палітра кольорів створили ефектний баланс між провокативністю й елегантністю, тому акторка знову була у центрі уваги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Демі Мур

Демі Мур / © Getty Images

На Тижні моди в Нью-Йорку акторка Демі Мур привернула до себе всі погляди, адже вийшла у світ у повністю прозорому топі. Зірка відвідала показ бренду Magda Burtym під час якого презентували колекцію на сезон весна-літо 2027.

Її витончений монохромний ансамбль був відтінку айворі і включав такі деталі як подовжений оверсайз жакет, довгу пряму спідницю і в’язаний гачком топ-водолазку.

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Топ став головною родзинкою образу, адже його квітковий орнамент з прозтороми елементами привертав увагу. Перегукувались з топом за дизайном туфлі, які взула акторка, адже вони були теж в’язаними у такому ж узорі і продовжили монохромну, фактурну естетику образу. Крім того, вона тримала квадратку шкіряну сумку у руці жорсткої форми, одягла окуляри і мінімалістичні сережки. Яскравою плямою луку став манікюр Демі, адже він виконаний червоним кольором.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie