Демі Мур підкорила Тиждень моди в Нью-Йорку ефектним прозорим топом

Демі Мур / © Getty Images

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На Тижні моди в Нью-Йорку акторка Демі Мур привернула до себе всі погляди, адже вийшла у світ у повністю прозорому топі. Зірка відвідала показ бренду Magda Burtym під час якого презентували колекцію на сезон весна-літо 2027.

Її витончений монохромний ансамбль був відтінку айворі і включав такі деталі як подовжений оверсайз жакет, довгу пряму спідницю і в’язаний гачком топ-водолазку.

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Демі Мур / © Getty Images

Топ став головною родзинкою образу, адже його квітковий орнамент з прозтороми елементами привертав увагу. Перегукувались з топом за дизайном туфлі, які взула акторка, адже вони були теж в’язаними у такому ж узорі і продовжили монохромну, фактурну естетику образу. Крім того, вона тримала квадратку шкіряну сумку у руці жорсткої форми, одягла окуляри і мінімалістичні сережки. Яскравою плямою луку став манікюр Демі, адже він виконаний червоним кольором.

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