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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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За тиждень енергетики повернули світло понад 560 тисячам сімей після атак — ДТЕК

Енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 560 тисяч родин у чотирьох областях, які були без світла внаслідок російських атак.

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Про це повідомляє ДТЕК.

«З 7 до 13 вересня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 250 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 560 тисяч родин», — йдеться в ньому.

Найбільше відновлень було на Донеччині, де світло повернули у понад 260 тисяч домівок. На Одещині електропостачання відновили для 233,5 тисячі родин, на Дніпропетровщині — для майже 61 тисячі, а на Київщині — для близько 6,4 тисячі.

Енергетики розпочинають ремонт пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу та доступу до місць пошкоджень від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання майже 4,5 млн домівок.

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