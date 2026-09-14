Як швидко зварити квасолю без замочування: найкращі способи від професійних кухарів

Як швидко зварити квасолю / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Квасоля — поживний продукт, який чудово підходить для супів, борщу, салатів, рагу та гарнірів. Єдина проблема — її зазвичай потрібно заздалегідь замочувати на кілька годин. Але якщо ви забули це зробити, не обов’язково відкладати приготування до наступного дня. Є кілька способів, які допоможуть значно скоротити час варіння.

Швидке кип’ятіння без тривалого замочування

Найпростіший спосіб підійде для звичайної каструлі. Спочатку переберіть квасолю, видаліть пошкоджені зерна та сміття, після чого добре промийте її.

Реклама

Залийте квасолю холодною водою у великій каструлі — рідини має бути достатньо, адже під час варіння вона активно вбирає воду. Поставте на сильний вогонь і після закипання проваріть приблизно 5–10 хвилин.

Реклама

Після цього гарячу воду можна злити, залити квасолю свіжою водою і знову довести до кипіння. Далі зменште вогонь і варіть під кришкою до м’якості. Такий спосіб допомагає скоротити подальше варіння, хоча точний час залежатиме від сорту квасолі.

Щіпка соди допоможе зварити квасолю швидше

Ще один популярний кухонний лайфгак — додати у воду невелику кількість харчової соди. Лужне середовище сприяє розм’якшенню оболонки, тому квасоля може приготуватися швидше.

Головне — не переборщити. Для каструлі достатньо буквально щіпки соди, адже її надлишок може змінити смак і зробити зерна надто м’якими. Такий спосіб часто рекомендують саме тоді, коли квасолю потрібно приготувати без попереднього замочування.

Сіль можна додавати під час варіння — твердження, що вона обов’язково робить квасолю жорсткою, не варто вважати універсальним правилом. А ось кислі інгредієнти — томат, оцет, лимонний сік — краще додавати вже тоді, коли боби стали м’якими, оскільки кислота може сповільнювати їх розм’якшення.

Реклама

Скороварка — найшвидший варіант

Якщо вдома є скороварка чи мультиварка з режимом приготування під тиском, це найзручніший спосіб для сухої квасолі без замочування. Підвищена температура всередині приладу значно прискорює процес.

Промиту квасолю залийте достатньою кількістю води, але не заповнюйте чашу надмірно — під час варіння боби збільшуються в об’ємі. Далі готуйте під тиском відповідно до інструкції вашого приладу та рекомендацій для конкретного сорту.

Зазвичай без замочування квасоля потребує приблизно 20-35 хвилин під тиском, після чого їй може знадобитися додатковий час для скидання тиску та перевірки готовності.

Який спосіб вибрати

Якщо потрібно приготувати квасолю на звичайній плиті, найзручніше скористатися швидким кип’ятінням і, за потреби, додати невелику кількість соди. Якщо ж у вас є скороварка, саме вона заощадить найбільше часу.

Реклама

І ще один важливий секрет кухарів: не орієнтуйтеся лише на годинник. Готову квасолю потрібно перевіряти, роздавивши зерно виделкою або спробувавши його. Усередині воно має бути повністю м’яким, без твердої серединки.

А якщо ви варите червону квасолю, не скорочуйте початкове інтенсивне кип’ятіння: сирі або недостатньо проварені червоні боби містять фітогемаглютинін, тому їх потрібно добре проварити.

Новини партнерів

Новини партнерів