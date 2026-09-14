Знищення грошей і занепад цивілізації: "китайський Нострадамус" дав прогноз на наступні 20 років

«Китайський Нострадамус» Цзян Сюецінь / © LADbible

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Канадський освітянин китайського походження, випускник Єльського університету та експерт із геополітики Цзян Сюецінь, якого в мережі охрестили «китайським Нострадамусом», виступив із похмурими прогнозами щодо майбутнього людства. На його думку, світова цивілізація вже вступила в фазу незворотного занепаду.

У популярному подкасті The Diary of A CEO аналітик, який веде YouTube-канал Predictive History, зазначив, що моделює майбутнє на основі аналізу історичних прецедентів, дій інституцій та людської поведінки.

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Одне з головних застережень експерта стосується можливого повторення трагедії 11 вересня 2001 року, однак у новому форматі.

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«Якщо в США станеться ще одна атака рівня 11 вересня, я переконаний, що це буде удар по американській фінансовій інфраструктурі», — заявив Цзян.

Експерт описав гіпотетичний сценарій: внаслідок масштабної кібератаки на сервери фінансових даних громадяни в один момент втратять доступ до своїх банківських рахунків і накопичень. За його словами, знищення фінансової системи здатне заглибити мільйони людей у хаос та паніку, пише LADbible.

Окрім цього, Цзян Сюецінь стверджує, що упродовж наступних 20 років на людство чекає не просто Третя світова війна чи зміна глобального лідера, а повноцінний крах цивілізації. Він пояснює це тим, що технологічний розвиток досяг свого піку, а подальший прогрес вимагає глибокої глобалізації та спеціалізації, що стає неможливим у умовах сучасних геополітичних конфліктів.

Аналітик порівнює поточний стан світу з катастрофою бронзового віку, коли сукупність факторів призвела до руйнування систем і втрати базових елементів цивілізованого устрою. Серед головних рушіїв майсштабного занепаду він називає колосальну нерівність, боргові кризи та глибоку поляризацію суспільства.

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Нагадаємо, останнє попередження видатного британського астрофізика Стівена Гокінга про штучний інтелект знову опинилося в центрі уваги на тлі стрімкого розвитку технології та нових заяв її розробників.

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