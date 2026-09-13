Навіщо класти губку для миття посуду у відсік пральної машини: трюк для досвідчених господинь

Як почистити пральну машину

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Відсік для порошку та кондиціонера — одне з тих місць у пральній машині, про які легко забути під час прибирання. Там поступово накопичуються залишки мийних засобів, волога, наліт і бруд. Через вузькі кути та перегородки вимити їх звичайною губкою буває непросто. Але є простий спосіб зробити очищення значно зручнішим. Для цього знадобляться звичайні кухонні губки й оцет. Такий метод не потребує спеціального інвентарю, а сам процес займає небагато часу. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Навіщо потрібна губка у відсіку пральної машини

Секрет способу полягає у тому, що губка допомагає утримувати очищувальну рідину саме на забрудненій поверхні. Завдяки цьому засіб не стікає одразу вниз, а має час подіяти на залишки мийних засобів та інший наліт.

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Перед очищенням варто вийняти лоток із пральної машини, якщо конструкція приладу це дозволяє. Видаліть великі залишки порошку або кондиціонера, після чого покладіть невеликі губки у відсіки.

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Потім їх потрібно добре змочити оцтом і залишити приблизно на 10–15 хвилин. За цей час забруднення розм’якшаться, тому їх буде простіше видалити.

Після замочування губками можна пройтися по стінках і перегородках лотка, приділяючи особливу увагу важкодоступним місцям. Потім деталь необхідно ретельно промити під проточною водою та витерти насухо.

Що важливо зробити після очищення

Не варто одразу повертати вологий лоток у машинку. Краще дати йому повністю висохнути. Також бажано протерти місце, у яке встановлюється відсік, адже там теж можуть залишатися сліди порошку та волога.

Щоб лоток довше залишався чистим, після прання його можна періодично виймати, промивати та залишати відкритим для просушування. Це допоможе зменшити накопичення вологи та залишків мийних засобів.

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Важливо: оцет не варто змішувати з хлорвмісними засобами або іншими агресивними очищувачами. Для регулярного догляду краще використовувати один спосіб очищення за раз.

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