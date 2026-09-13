Дрон влучив у будинок, але не вибухнув: РФ масовано атакувала Стрий на Львівщині

Удар по Стрию / © Суспільне Львів

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У неділю, 13 вересня, російські війська ударними дронами, під час масованої атаки на захід України, ударили зокрема по місту Стрий на Львівщині.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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За його словами, унаслідок атаки у місті зафіксували кілька влучань та пошкоджень. Один із ворожих БпЛА влучив у житловий будинок, однак не вибухнув. Мешканців будинку евакуювали.

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«Також внаслідок удару пошкоджено будівлю поблизу однієї зі шкіл міста. Пожежі там не виникло. Із сусіднього будинку евакуювали 13 людей, серед них одну дитину. Ще в одному місці через падіння безпілотника виникло загорання у недіючій будівлі. Пожежу вже ліквідували», — зазначив голова ОВА.

Загиблих і травмованих внаслідок атаки немає.

Масована атака по Україні 12-13 вересня

Раніше про наслідки атаки безпілотників повідомляли в Стрийській міській раді. Зазначалося, що є низка влучань: у багатоквартирний будинок біля обʼїзної, господарські і житлові будівлі біля вокзалу, а також господарську будівлю школи.

Нагадаємо, що від вчора РФ масовано атакує західні і північні регіони ударними БПЛА. Наслідками стали десятки прильотів у багатьох містах. Є поранені. Все, що відомо про атаки на західні області країни, читайте за посиланням.

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