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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
1 хв

Нічні обстріли України, РФ хоче позбавити Україну головного джерела доходів: головні новини ночі 13 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ударний БпЛА

Ударний БпЛА / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 вересня 2026 року:

  • Сікорський жорстко відповів Путіну: «Не він вирішуватиме, які війська будуть в Україні» Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Одесу: знову пошкоджено багатоповерхівку — МВА Читати далі –>

  • Миколаїв накрив частковий блекаут: Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі Читати далі –>

  • Нічна атака балістикою: Росія вдарила одразу по двох містах України Читати далі –>

  • $40 мільярдів під загрозою: Росія б’є по головному джерелу доходів України — Reuters Читати далі –>

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