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Нічні обстріли України, РФ хоче позбавити Україну головного джерела доходів: головні новини ночі 13 вересня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 вересня 2026 року:
Сікорський жорстко відповів Путіну: «Не він вирішуватиме, які війська будуть в Україні» Читати далі –>
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Нічна атака балістикою: Росія вдарила одразу по двох містах України Читати далі –>
$40 мільярдів під загрозою: Росія б’є по головному джерелу доходів України — Reuters Читати далі –>
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