Сікорський жорстко відповів Путіну: «Не він вирішуватиме, які війська будуть в Україні»

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що саме Україна, а не Путін, має визначати, які іноземні війська можуть перебувати на її території.

Про це він сказав на брифінгу в Києві, цитує Еспресо.

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У Сікорського запитали, як він оцінює заяву Путіна про те, що присутність європейських військ в Україні нібито автоматично означатиме війну Росії з Європою, і чи є це серйозною погрозою або черговим блефом Кремля.

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«Уся ця війна точиться для того, щоб не Путін вирішував, які війська можуть бути в Україні, тільки Україна», — відповів Сікорський.

За словами польського міністра, Польща разом із партнерами підтримує Україну саме для того, щоб Путін не міг ухвалювати подібні рішення замість неї.

Водночас Сікорський заявив, що країни НАТО мають посилити військові навчання у Калінінградській області, щоб російська влада «не знала, чого чекати».

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін заявив, що можливе розгортання європейського військового контингенту на території України нібито означатиме початок війни між Європою та Росією.

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Ми раніше інформували, що диктатор Путін дав наказ захопити весь Донбас до кінця року.

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