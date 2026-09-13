Сикорский жестко ответил Путину: «Не он будет решать, какие войска будут в Украине»

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что именно Украина, а не Путин должна определять, какие иностранные войска могут находиться на ее территории.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, цитирует Эспрессо.

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У Сикорского спросили, как он оценивает заявление Путина о том, что присутствие европейских войск в Украине якобы будет автоматически означать войну России с Европой, и является ли это серьезной угрозой или очередным блефом Кремля.

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«Вся эта война идет для того, чтобы не Путин решал, какие войска могут быть в Украине, только Украина», — ответил Сикорский.

По словам польского министра, Польша вместе с партнерами поддерживает Украину именно для того, чтобы Путин не мог принимать подобные решения вместо нее.

В то же время Сикорский заявил, что страны НАТО должны усилить военные учения в Калининградской области, чтобы российские власти «не знали, чего ждать».

Ранее сообщалось, что диктатор Путин заявил, что возможное развертывание европейского военного контингента на территории Украины будет якобы означать начало войны между Европой и Россией.

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Мы ранее информировали, что диктатор Путин приказал захватить весь Донбасс до конца года.

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