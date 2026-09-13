Три знака Зодиака, которые сегодня легко могут впасть в депрессию

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Те, кто не найдет себе занятия, рискуют стать мнительными, впечатлительными и чересчур обидчивыми — вплоть до депрессии.

Сегодня, 13 сентября, бездействовать нежелательно предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трех из них это может довести до депрессии.

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Близнецы

Близнецам, которые — в силу присущих им качеств — никак не могут прийти к внутренней гармонии, сложно будет принять этот непростой– день и приспособиться к ему. Если им не удастся найти занятие по душе, они выведут из терпения всех вокруг, да и сами изведутся.

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Рак

Раки, как особы с тонкой душевной организацией, всегда найдут на кого и за что обидеться, а если они ничем не заняты, то эта их способность возрастает в разы. Сегодня представители знака, из-за выходного оставшиеся дома, общаясь с окружающими, будут страдать буквального от каждого их слова.

Весы

Весы, как вечно колеблющийся знак, не изменят своим привычкам и сегодня. Принимая решение, они будут метаться, обвиняя окружающих в своих бедах, хотя на самом деле речь всего лишь о мелких неприятностях. Выйти из эмоционального тупика можно, только начав работать на благо своей семьи.

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