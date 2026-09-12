Что звезды нам пророчат: гороскоп на 14-20 сентября 2026 года

Гороскоп на 14-20 сентября 2026 года / © Associated Press

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С 14 по 16 сентября Марс образует секстиль с Солнцем, придавая уверенности, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Но главным событием недели становится переход Лилит в знак Козерога 14 сентября в 20:07 (gmt+3). До июня 2027 года постепенно будут раскрываться темы власти, карьеры, общественного положения, денег, ответственности и отношений с различными системами. Для многих начнётся длительный период переоценки собственных амбиций.

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15 сентября требует особой осторожности в отношениях и финансовых вопросах. В этот день Венера в напряжении с ретроградным Плутоном, а значит на поверхность способны выйти ревность, обиды, подозрения и желание контролировать ситуацию. Не исключено возвращение старых эмоциональных тем, которые, как казалось, уже остались в прошлом.

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16 сентября можно многое продвинуть вперёд. Энергии достаточно для работы, инициативы и решения накопившихся задач. Однако эмоциональные реакции ещё могут быть сильными, поэтому важно не превращать временное раздражение в конфликт, последствия которого придётся долго исправлять.

19 сентября приносит один из самых светлых дней недели. Соединение Солнца с Селеной в Деве усиливает стремление навести порядок, очистить пространство вокруг себя и завершить то, что давно требовало внимания.

ОВЕН

Главная задача недели — научиться различать желание действовать и необходимость немедленно получить результат. Не каждая возможность требует мгновенного ответа, не каждая тревога подтверждается фактами, а не каждая борьба действительно стоит затраченных сил. После ярких событий и эмоциональных колебаний появляется возможность собрать воедино всё, что произошло за последние дни. Некоторые решения потребуют времени, поэтому не нужно торопить события.

ТЕЛЕЦ

Неделя дает возможность немного отстраниться от событий и посмотреть на происходящее более спокойно. Появляется шанс понять, какие проблемы действительно требуют решения, а какие были раздуты эмоциями. Меняются мысли о будущем, карьере, отношениях и собственных целях. То, что начинается сейчас, способно постепенно разворачиваться в течение следующих месяцев. Поэтому стоит внимательнее относиться к своим решениям, словам и обещаниям. Неожиданная идея может указать новое направление.

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БЛИЗНЕЦЫ

Окружающие люди вызывают сильные эмоции, которые показывают скрытые проблемы. Но не стоит проверять чувства другого человека через провокации, устраивать допросы или делать окончательные выводы на основании недосказанности. Слишком многое может выглядеть иначе, чем есть на самом деле. Финансовая сфера также требует внимательности. Тайна способна оказаться не тайной, молчание — не попыткой скрыть правду, а тревожная мысль — всего лишь следствием страха.

РАК

События в профессиональной сфере заставляют задуматься о том, к какой вершине вы действительно хотите идти. Это хорошее время для пересмотра профессиональных планов, финансовых расчётов и личных договорённостей. Лучше не вкладывать деньги в сомнительные проекты и не соглашаться на условия, которые пока кажутся недостаточно понятными. Особенно осторожно следует относиться к финансовым обещаниям и предложениям, где слишком много красивых слов и слишком мало конкретики.

ЛЕВ

Некоторые идеи, появившиеся ранее, потребуют практической доработки. Не обязательно сразу отказываться от задуманного. Полезно уделить внимание тому, что давно откладывалось. Иногда достаточно изменить маршрут, чтобы всё снова начало двигаться вперёд. Это подходящая неделя для добрых дел, помощи другим, восстановления порядка в работе и повседневной жизни. Особое значение приобретают простые поступки. Иногда именно они определяют дальнейшее развитие событий гораздо сильнее, чем громкие обещания.

ДЕВА

Хорошее время, чтобы двигаться к целям без лишних сомнений. В этот день усиливается способность замечать нестандартные решения и находить выход там, где раньше его не было видно. В эти дни могут появиться неожиданные возможности, важная информация и новые направления, однако вместе с ними усилятся вопросы власти, доверия, денег и личных границ. подходит для активных шагов, продвижения собственных интересов и реализации инициатив, на которые раньше не хватало решительности.

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ВЕСЫ

В понедельник важно разобрать документы, завершить незаконченные дела, привести в порядок рабочее пространство, выполнить данное обещание. Чем меньше хаоса останется вокруг, тем легче будет увидеть дальнейшее направление. Многие процессы получают необходимый импульс уже со вторника. Неожиданный разговор, случайно полученная информация или внезапная идея могут изменить дальнейшие планы. Хорошо обсуждать проекты, искать новые способы решения старых проблем, учиться и знакомиться с людьми.

СКОРПИОН

Неделя подталкивает вас к активным действиям и поиску новых решений. Особое внимание стоит уделить вопросам карьеры и отношений с руководством. Не вступайте в борьбу за влияние только ради победы. В ближайшее время вам будет важно понять, какую позицию вы действительно хотите занять и ради чего готовы прикладывать усилия. В личной жизни середина недели может усилить ревность или подозрительность. К концу недели полезно вернуться к незавершённым делам и навести порядок в том, что давно требовало вашего внимания.

СТРЕЛЕЦ

Неожиданная информация способна открыть направление, о котором вы раньше не задумывались. При этом стоит осторожнее относиться к людям, которые обещают слишком многое. Не торопитесь доверять красивым словам и делать выводы до того, как появятся реальные доказательства. Могут появиться новые обстоятельства, связанные с деньгами партнёра, долгами, выплатами или совместными планами. Полезная информация может прийти неожиданно, поэтому не игнорируйте разговоры и предложения, которые сначала покажутся случайными.

КОЗЕРОГ

Появится возможность выйти за пределы привычного круга, изменить планы, начать обучение или посмотреть на свою жизнь с более широкой перспективы. Одновременно могут обостриться вопросы личных границ и распределения ответственности. Вам придётся яснее понимать, где заканчивается помощь близкому человеку и начинается жизнь за его счёт. Середина недели требует особой осторожности в эмоциональных разговорах. Не проверяйте чувства партнёра подозрениями и не принимайте молчание за доказательство чужой вины.

ВОДОЛЕЙ

Главные события недели будут разворачиваться через отношения с другими людьми. Важный разговор, неожиданная встреча или новое предложение способны изменить ваше представление о совместных планах. Хорошее время для поиска компромисса, но не стоит соглашаться на условия, которые изначально вас не устраивают. Хороший период для изменения рабочего графика, пересмотра обязанностей и поиска более удобного способа распределять время. В выходные появится возможность разобраться в сложной ситуации и освободиться от лишних обязательств.

РЫБЫ

Неделя может оказаться насыщенной встречами, разговорами и важной информацией. Появляется возможность узнать то, что долго оставалось скрытым, найти нужного человека или получить неожиданное предложение. Возможны скрытые противоречия с коллегами или недовольство распределением обязанностей. Ваши слова будут иметь особую силу, поэтому используйте их для решения вопросов, а не для обострения конфликтов. Не берите на себя чужую работу только потому, что вам трудно отказать.

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