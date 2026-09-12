Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда елик риск материальных потерь

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И если в первой половине суток будет ярко выражен негатив — его проявлением станет нервное напряжение, перерастающее в агрессию, то уже после обеда раскаленная атмосфера постепенно охладится до комфортных моральных «температур» и людям будет легче общаться друг с другом.

Сегодня, несмотря на воскресенье, можно принимать важные решения и приступать к воплощению в жизнь важного профессионального проекта, а вот с финансами нужно обращаться осторожно — слишком велик риск материальных потерь.

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Овен

Не стоит общаться с людьми, которые заведомо могут испортить вам настроение: выходной день даст вам возможность провести время в одиночестве — оно сведет к минимуму возможность любых конфликтов.

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Телец

Работая над задачей, которую вы поставите перед собой в этот день, важно идти к ней шаг за шагом, не отвлекаясь на мелочи — худшее, что вы сегодня можете сделать, это потратить бьющую через край энергию впустую.

Близнецы

Сны нынешней ночи могут оказаться прерывистыми, спутанными и, как покажется, не имеющими логической связи между своими эпизодами, их необходимо запомнить — в них может содержаться важная подсказка.

Рак

Важный разговор с близким человеком желательно перенести хотя на вторую половину дня — с утра вы оба для этого будете настроены слишком категорично и нетерпимо, поэтому общение может привести к ссоре.

Лев

День, в течение которого — во всяком случае, до обеда — важно держать себя в руках, не разгула всплеска эмоций: они могут стать причиной досадной ссоры как с близкими, так и с посторонними — и даже незнакомыми — людьми.

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Дева

Если серьезного выяснения отношений с близким человеком избежать никак не удастся, постарайтесь хотя бы на назначить его вторую половину дня — в первой вам вряд ли удастся достичь хоть какой-то договоренности.

Весы

Даже врожденная дипломатичность не поможет вам добиться справедливости и защитить слабых: обстоятельства сложатся так, что именно вы будете выглядеть обидчиком, так что не стоит рисковать репутацией.

Скорпион

Сегодня вам не рекомендуется делать резкие движения в физическом смысле слова, бегать — и даже ходить быстрым шагом — а также поднимать тяжести: любая активность чревата травмами, поэтому от нее нужно отказаться.

Стрелец

Хвататься то за одно, то за другое, уподобляясь охотником за двумя зайцами — не самая лучшая тактика решения профессиональных вопросов: необходимо с самого утра составить подробный план и строго ему следовать.

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Козерог

Необходимо воздержаться от рискованных шуток и двусмысленных намеков в адрес окружающих вас людей: скорее всего, они будут поняты неправильно, что может стать причиной серьезного конфликта.

Водолей

Энергию, в большом количестве отпущенную вам сегодня свыше, необходимо тратить осмотрительно — только на решение тех вопросов, которые действительно важны для вас, все остальное может подождать.

Рыбы

Нужно — несмотря ни на какие внешние обстоятельства — сохранять хорошее настроение, которое будет сопутствовать сам с самого утра: так, необходимо слушать не досужие сплетни и разговоры окружающих, а любимую музыку.

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