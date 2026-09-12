Не дадут вам сидеть на диване: 7 самых энергичных пород собак для активных людей

7 самых энергичных пород собак для активных людей / © Pixabay

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Собаки могут стать отличными компаньонами для пробежек, походов и длительных прогулок, однако далеко не все породы в равной степени нуждаются в постоянном движении. Некоторые четвероногие обладают настолько большим запасом энергии, что лучше всего чувствуют себя именно рядом с людьми, ведущими активный образ жизни.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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В то же время специалисты отмечают: принадлежность к определенной породе не гарантирует одинакового характера и уровня активности каждой собаки. Однако генетические особенности и первоначальное назначение породы могут существенно влиять на её потребность в движении.

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Бретань

Этих собак выводили для охоты на птиц, поэтому они отличаются активностью, сообразительностью и значительной потребностью в физических нагрузках. Ветеринар Джули Хант отмечает, что таким питомцам проще обеспечить необходимый уровень физической активности именно в активной семье.

Без достаточного количества занятий избыток энергии может отразиться на поведении собаки. В то же время представители этой породы обычно хорошо ладят со взрослыми, детьми и другими животными, а благодаря уму и желанию угодить хозяину хорошо поддаются позитивной дрессировке.

Бордер-колли

Бордер-колли нуждаются не только в большом количестве движения, но и в постоянной умственной нагрузке. Им подойдут длительные прогулки, пробежки, активные игры и регулярные посещения собачьих парков.

Из-за высокого интеллекта таким собакам также необходимы занятия, заставляющие их думать. Если владелец не занимается с питомцем аджилити, эксперты советуют использовать интерактивные игрушки и головоломки.

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Далматинец

За эффектной пятнистой внешностью далматинцев скрывается незаурядная выносливость. По словам Ханта, это очень энергичные собаки, которые любят движение и в то же время сильно привязываются к хозяевам.

Далматинцы могут стать хорошими компаньонами для бега и походов. Они умны и хорошо поддаются дрессировке, а при правильной социализации могут ладить с детьми и другими домашними животными.

Доберман

Доберманы нуждаются как в физической активности, так и в умственной стимуляции. Ветеринар Эйми Уорнер объясняет, что этой породе особенно хорошо подходят бег и регулярные тренировки.

Несмотря на репутацию сторожевых собак, при правильном воспитании и социализации доберманы могут стать ласковыми и преданными семейными питомцами. Они быстро учатся и нуждаются в хозяевах, готовых регулярно уделять им время.

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Немецкая короткошерстная легавая

Представители этой породы буквально созданы для активного отдыха. Они любят бегать, плавать и исследовать окрестности, поэтому могут хорошо подойти семьям, которые часто ходят в походы или много времени проводят на свежем воздухе.

Немецких короткошерстных легавых также выводили для тесного взаимодействия с человеком. Поэтому они ориентированы на хозяина и, по словам Ворнера, охотно сотрудничают во время дрессировки.

Бельгийский малинуа

Бельгийский малинуа — умная, активная и трудолюбивая собака. Именно представителей этой породы часто привлекают к работе в военных и правоохранительных структурах.

В домашних условиях им также необходима постоянная занятость. Хант подчеркивает важность качественной дрессировки малинуа. Этим собакам нравится выполнять задания, поэтому даже обычные игры по поиску предметов могут стать для них полезной активностью.

Редбоун-кунхаунд

Эту охотничью породу вывели для передвижения по пересечённой местности, бега и плавания. Благодаря своей выносливости редбоун-кунхаунд может стать хорошим компаньоном для людей, которые регулярно бегают или проводят много времени на природе.

Несмотря на высокий уровень энергии, дома эти собаки могут быть спокойными и ласковыми. Они любят проводить время с семьёй, хорошо ладят с детьми и другими собаками.

Напомним, что большой дом и собственный двор нужны далеко не каждой собаке. Ветеринар назвала семь пород, которые хорошо приспосабливаются к жизни в квартире и городскому ритму — и среди них есть неожиданный гигант.

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