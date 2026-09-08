Лай и вой при каждом удобном случае: ветеринар назвала 7 самых громких пород собак

Какие породы собак больше всего лают и воют — список от ветеринара / © pixabay.com

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Некоторые собаки лают только тогда, когда замечают что-то необычное, а другие готовы «общаться» с хозяином в течение всего дня. Склонность к лаю и вою зависит не только от характера конкретного питомца — у некоторых пород такое поведение выражено особенно сильно.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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Ветеринар Аманда Чемберс рассказала изданию Parade Pets, какие породы собак, по её опыту, относятся к самым лающим. В список вошли как крупные ездовые собаки, так и крошечные домашние питомцы.

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Сибирский хаски

Хаски заслуженно считаются чрезвычайно «разговорчивыми» собаками. По словам Чемберс, наряду с маламутами они входят в число самых шумных пород, с которыми ей приходилось работать. Во время осмотра такие собаки могут выть и издавать разнообразные звуки практически непрерывно, даже если ветеринар непосредственно с ними не взаимодействует.

Хаски — энергичные, общительные и активные собаки, которым необходимы достаточные физические и умственные нагрузки. Если им не хватает активности, они могут, в частности, пытаться перепрыгнуть через забор.

Аляскинский маламут

Не уступает хаски и аляскинский маламут. Чемберс отмечает, что иногда из-за громкого лая маламута или хаски ветеринару даже сложно разговаривать с хозяином во время приёма.

Маламуты — дружелюбные и энергичные ездовые собаки, хотя могут быть несколько более независимыми, чем хаски. Им также требуется много движения, пространства и внимания. В то же время они преданны и игривы и нередко общаются с людьми с помощью характерного воя.

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Бассет-хаунд

Среди пород, склонных к лаю, особое место занимают гончие. Бассет-хаундов легко узнать не только по внешнему виду, но и по характерному голосу.

Как пояснила ветеринар, эти собаки могут начать выть, когда их берут на руки или неожиданно застают врасплох. Бассет-хаунды обычно кроткие, но в то же время упрямые. А благодаря мощному обонянию они могут упорно следовать за запахом, который их заинтересовал.

Чихуахуа

Крошечные размеры вовсе не означают спокойный нрав. Чихуахуа могут активно реагировать на появление незнакомцев и пытаться привлечь к себе внимание громким лаем.

По словам Чемберс, хорошо социализированные и с раннего возраста дрессированные чихуахуа могут лаять значительно меньше. Однако эта порода по своей природе остается очень бдительной, поэтому склонность громко реагировать на происходящее вокруг может сохраняться.

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Йоркширский терьер

Еще одна маленькая, но громкоголосая собака — йоркширский терьер. Представители этой породы бдительны и обладают выраженными охранными качествами, поэтому могут залаять, как только в дом приходят гости.

В то же время йорки очень общительны и ласковы, поэтому после громкого «предупреждения» нередко с удовольствием знакомятся с гостями. Будущим хозяевам также стоит учесть, что их шерсть растет постоянно и требует регулярного ухода.

Бигль

Бигли также относятся к гончим, поэтому лай для них исторически был важным инструментом. Таких собак выводили, в частности, с расчётом на то, чтобы охотник мог определить их местонахождение по звуку, даже когда животные исчезали из поля зрения.

По наблюдениям Чемберса, во время ветеринарного осмотра бигли могут реагировать громкими звуками даже на легкое прикосновение. Они также способны выть, когда хотят получить еду. В то же время потакать таким просьбам не стоит, ведь эта порода склонна к ожирению.

Бладхаунд

Завершает список ещё один представитель гончих — бладхаунд. У этих собак характерный глубокий вой, хотя, по словам ветеринара, в клинике они не всегда ведут себя шумно.

Бладхаунды могут гораздо чаще лаять дома, особенно когда замечают потенциальную добычу. Эта порода известна чрезвычайно развитым обонянием и используется в охоте, а также в поисково-спасательных работах. По характеру бладхаунды обычно спокойные, кроткий и преданные.

Напомним, ранее юристы разъяснили, в каком случае владельца могут оштрафовать за лай собаки.

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