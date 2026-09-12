Не дадуть вам сидіти на дивані: 7 найенергійніших порід собак для активних людей

7 найенергійніших порід собак для активних людей / © Pixabay

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Собаки можуть стати чудовими компаньйонами для пробіжок, походів і тривалих прогулянок, однак далеко не всі породи однаково потребують постійного руху. Деякі чотирилапі мають настільки багато енергії, що найкраще почуваються саме поруч із людьми, які ведуть активний спосіб життя.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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Водночас фахівці наголошують: належність до певної породи не гарантує однакового характеру та рівня активності кожного собаки. Проте генетичні особливості та початкове призначення породи можуть суттєво впливати на її потребу в русі.

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Бретань

Цих собак виводили для полювання на птахів, тому вони вирізняються активністю, кмітливістю та значною потребою у фізичних навантаженнях. Ветеринарка Джулі Хант зазначає, що таким улюбленцям простіше забезпечити необхідний рівень руху саме в активній родині.

Без достатньої кількості занять надлишок енергії може позначитися на поведінці собаки. Водночас представники породи зазвичай добре ладнають із дорослими, дітьми та іншими тваринами, а завдяки розуму й бажанню догодити господареві добре піддаються позитивному дресируванню.

Бордер-коллі

Бордер-коллі потребують не лише багато руху, а й постійного розумового навантаження. Їм підійдуть довгі прогулянки, пробіжки, активні ігри та регулярні виїзди до собачих парків.

Через високий інтелект таким собакам також необхідні заняття, які змушують їх думати. Якщо власник не займається з улюбленцем аджиліті, експерти радять використовувати інтерактивні іграшки та головоломки.

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Далматин

За ефектною плямистою зовнішністю далматинців ховається неабияка витривалість. За словами Хант, це дуже енергійні собаки, які полюбляють рух і водночас сильно прив’язуються до господарів.

Далматинці можуть стати хорошими компаньйонами для бігу та походів. Вони розумні й добре навчаються, а після правильної соціалізації можуть ладнати з дітьми та іншими домашніми тваринами.

Доберман

Добермани потребують як фізичної активності, так і розумової стимуляції. Ветеринарка Еймі Ворнер пояснює, що цій породі особливо добре підходять біг і регулярні тренування.

Попри репутацію сторожових собак, за правильного виховання та соціалізації добермани можуть бути ласкавими й відданими сімейними улюбленцями. Вони швидко навчаються та потребують власників, готових регулярно приділяти їм час.

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Німецький короткошерстий лягавий

Представники цієї породи буквально створені для активного відпочинку. Вони люблять бігати, плавати та досліджувати навколишню місцевість, тому можуть добре підійти сім’ям, які часто ходять у походи або багато часу проводять просто неба.

Німецьких короткошерстих лягавих також виводили для тісної взаємодії з людиною. Через це вони орієнтовані на господаря і, за словами Ворнер, охоче співпрацюють під час дресирування.

Бельгійський малінуа

Бельгійський малінуа — розумний, активний і працелюбний собака. Саме представників цієї породи часто залучають до роботи у військових і правоохоронних структурах.

У домашніх умовах їм також потрібне постійне заняття. Хант наголошує на важливості якісного дресирування малінуа. Цим собакам подобається виконувати завдання, тому навіть звичайні ігри на пошук предметів можуть стати для них корисною активністю.

Редбоун-кунхаунд

Цю мисливську породу виводили для пересування складною місцевістю, бігу та плавання. Завдяки витривалості редбоун-кунхаунд може стати хорошим партнером для людей, які регулярно бігають або багато часу проводять на природі.

Попри високий рівень енергії, вдома ці собаки здатні бути спокійними та ласкавими. Вони люблять проводити час із родиною, можуть добре ладнати з дітьми та іншими собаками.

Нагадаємо, великий будинок і власне подвір’я потрібні далеко не кожному собаці. Ветеринарка назвала сім порід, які добре пристосовуються до квартири та міського ритму — і серед них є несподіваний велетень.

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